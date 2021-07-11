〈觀察〉各國安控廠搶陸廠市占 美國市場將大洗牌

全球安控產業搭上 5G、IoT 等應用趨勢浪潮，市場規模逐步擴大，尤其美國逼退紅色供應鏈後，台灣、日本、韓國、歐洲等安控廠為了瓜分大餅積極轉型、搶攻市占，預期未來美國安控市場將大洗牌。

自從 2001 年中國安控大廠海康威視、大華成立以後，其銷售的產品價格等同台灣成本價，掀起產業低價的削價競爭，中國兩大陣營更囊括全球逾 4 成市占，導致台灣等其他安控廠被打得落花流水，營運更陷入低迷。

直到美國大動作封殺中國科技廠、美中關係緊張，美國國防授權法 (NDAA) 自 2018 年生效後，美國祭出一連串抵制中國措施，安控產業才出現轉機。

據市場調查報告指出，全球影像安防未來五年年複合成長率維持 7.5%，估 2024 年市場規模將達 358.2 億美元，成長動能來自安控硬體整合 AI 影像分析軟體、遠端影像監控應用服務 (VSaaS)，且網路監控攝影機 (IP Video Camera) 將成主要感知設備。

安控廠看準美國國防授權法排除紅色供應鏈帶來的商機，以及前端內建人工智慧影像分析的換機潮，將自有產品全面升級，包括導入邊緣運算、AI，亦或是前端設備可即時分析數據等，發展利基型產品。

業界認為，安控產業穩定發展下，美國擴大制裁中國企業力道，海康威視、大華將逐步退出美國市場，整體產業有機會擺脫殺價競爭，目前具有實力的日、韓、歐、台廠，除了搶吃陸企退出後的市占，軟、硬體設備將掀起新一波競爭。