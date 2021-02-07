〈觀察〉安控產業紛擾暫告段落 營運擺脫谷底

安控產業過去價格、營運紛擾不斷，經歷中國多年價格廝殺戰，一度隨著美中關係帶起去中化趨勢、產品價格提升，但後續又遇上新冠疫情營運未顯著提升，直到近期跟進漲價效應，安控產業看好谷底已過，今年營運將增溫。

台灣安控產業自中國安控市場崛起，其中，中國兩大陣營海康威視與大華推出的產品售價等同台灣成本價，掀起產業削價競爭並出現紅海市場，台灣安控廠市占率遭到中國鯨吞，導致營運陷入低迷。

直到過去兩年美中關係緊張，美國大動作封殺中國科技廠，台安控廠迎來轉單商機，陸續接獲日本、紐澳、歐洲等國家訂單，看準客戶使用非陸系產品需求強勁，打造全台灣製造、「去中化」整套解決方案。

產業原預期在美中關係下，營運將逐步走出谷底，不料後續又遇上新冠肺炎疫情，各國啟動鎖國政策，當地相關大型專案也無限期遞延，市場能見度不明朗。

直到近期整體供應鏈出現漲價效應，包括貨櫃缺櫃、半導體產能吃緊，價格一路飆漲，加上海內外客戶重啟專案，安控產業揮別營運谷底，今年營運有望好轉。

晶睿認為，大型專案需求未受疫情減少，僅是往後遞延，加上承接轉單機會，今年營運有望成長；奇偶則在停車場、銀行等中小型專案陸續重啟並進入測試，有望開始挹注今年營運；陞泰除持續銷售去中化相關產品外，看好內銷市場需求逐漸回溫，有望支撐整體營運表現。