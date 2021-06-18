〈FCC開鍘中企〉五家中企安控產品在美遭禁售 晶睿、奇偶迎轉單

美國聯邦通信委員會 (FCC) 決議，終止包含 5 家中國廠商監控設備進入美國市場，涵蓋範圍將從政府單位擴及至學校等民間單位，未來相關產品在美都將無法銷售，台廠晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW) 與陞泰 (8072-TW) 等下半年將迎來轉單。

業者表示，FCC 新草案上路，將帶動安控產品換機潮，推升新一波轉單潮發酵。

美國持續加大制裁中國力道，美國各州政府陸續「去中化」，不過美國民間單位過去考量價格與成本，仍多使用中國製的安控產品。

FCC 此次通過最新草案，禁止華為、中興通訊、海能達通信、大華科技及海康威視監控設備進入美國，範圍因此擴大，從單純只是華為與中興，擴散到更多中國廠商，產品也從網路設備，擴大到監控相關，且此次 FCC 的禁令，更代表中企廠商的產品，未來都無法在美國開賣，台廠看好，學校等民間單位都將出現一波換機潮。

以台廠而言，晶睿、奇偶與陞泰布局美國市場最積極，營收比重持續拉升，晶睿美國營收比重達 6 成，受惠程度最大，第 3 季上游原料吃緊獲得緩解後，加上在美國的停車場、銀行等中小型專案陸續重啟並進入測試，以及漲價與轉單效應，今年營運將翻轉向上。

事實上，中國安控市場崛起，產業削價競爭激烈、出現紅海市場，台灣安控廠市占也因此遭中國廠商蠶食鯨吞，營運陷低迷。

不過，近年美中關係緊張，美國大動作封殺中國科技廠，台廠近年營運也轉趨正向，晶睿看好，大型專案與轉單，今年營運將落底反彈。

陞泰則除持續銷售去中化相關產品外，也看好內銷市場需求逐漸回溫，有望支撐整體營運表現。