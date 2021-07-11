〈觀察〉緯創接手日本JDI子公司 可望創造雙贏

代工大廠緯創 (3231-TW) 集團子公司鼎創將買下日本中小尺寸面板廠 JDI(6740-JP) 將把旗下台灣子公司高雄晶傑達，總計斥資 80 億日圓 (約新台幣 20.4 億元)，未來液晶顯示模組 (LCM) 事業將擴展車載、工控領域市場，由於 JDI 仍處於虧損重整狀態，這筆交易可望對 JDI、緯創達到雙贏效果。

JDI 原本是蘋果 (AAPL-US)iPhone 手機面板主要供應商，受蘋果近年新款手機全面採用 OLED 面板，蘋果改由韓國三星、LGD、中國京東方供應，導致 JDI 營收大減，加上去年車市疲軟，雙重打擊下，營運跌落谷底。

JDI 日前公布的 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 財報，去年虧損 426 億日圓 (約新台幣 108.22 億元)，為連續七年虧損，主因就是手機業務衰退、車用面板疲軟所致。

值得注意的是，JDI 2018 年底就曾因經營困難向外求援，先傳出將由 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家、中國嘉實集團合組的台中聯盟 SUWA 入主，但最終無果，也傳出蘋果有意攜手緯創直接注資 JDI，消息則同樣並未被證實。

直到去年 8 月，JDI 獲得獨立投資顧問公司 Ichigo 資產管理金援，並將旗下白山工廠出售給鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普，才讓財務壓力減緩，營運得以延續下去。

這次 JDI 計畫將台灣子公司高雄晶傑達 100% 股權售予緯創，可確定的是，JDI 財務壓力將再進一步減緩，同時可藉緯創全球布局，進一步拓展市場，對緯創來說，除擴大事業版圖外，未來也將更有利基取得車載模組、工控顯示器等後端液晶模組 (LCM) 訂單，進而提升營運效益，可謂雙贏。

根據 JDI、緯創雙方規劃，由於交易案仍須經過依法登記、備案、取得相關主管機關核准，預計今年第 3 季完成所有程序，交易案最慢年底前可完成。