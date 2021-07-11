葡萄王首個植物新藥 今年擬推進人體臨床

葡萄王 (1707-TW) 積極開發植物新藥，進度最快的是利用樟芝治療癌症，預期首個新藥產品今年申請專利並進入人體臨床，最快 3 年後有初步成果。

葡萄王植物新藥鎖定三大素材，包括樟芝、猴頭菇與蟬花等，其中，樟芝已研發超過 20 年，數據資料較完整、開發進度也較快，有望成為集團首個上市的植物新藥。

另外，猴頭菇與蟬花仍處於開發初期階段，後續還要進行相關測試、動物試驗等，開發時程也較長。

葡萄王表示，樟芝植物新藥的適應症擬朝抗腫瘤癌症進行開發，預計今年將在美國申請專利，並從動物試驗推進至人體試驗，期望 3-5 年研發進度有斬獲。

本業方面，葡萄王旗下葡眾、台灣葡萄王、上海葡萄王營運同步回溫，加上調整銷售策略、完成數位轉型，目標未來 5-10 年集團營收以倍數擴大，集團全年營收上看 300 億元。

展望三大事業體，法人看好，台灣葡萄王受惠代工業務布局有成、保健品自有品牌銷售量成長，今年全年營收有望從 15-20% 年增幅，上修至 20-25%。

隨著中國疫情獲得控制、經濟逐步復甦，上海葡萄王全年業績將從 15%，攀升至 20-25%； 營收比重最高的葡眾，隨著基期擴大，營運呈穩定增長，全年營收維持年增 5-10%。

葡萄王 6 月營收 8.21 億元，月減 10.8%、年增 2.79%；第 2 季營收 25.03 億元，季增 26.96%、年增 11.37%，上半年營收 44.76 億元，年增 5.14%。