兩岸保健品需求回溫+新品挹注 葡萄王上修營運展望

保健品大廠葡萄王 (1707-TW) 看好台灣、中國保健品需求逐步回穩，加上今年新品陸續上市，上修營運展望，其中台灣葡萄王全年業績挑戰年增 30%、上海葡萄王則年增 20%，葡眾下半年營運才會顯現。

葡萄王旗下共有三大事業體，分別為台灣葡萄王、上海葡萄王與葡眾，營收比重分別為 11%、9%、80%。董事長曾盛麟指出，由於葡眾營收與獲利貢獻，帶動集團全年營運年增幅表現，估葡眾上半年表現較平，下半年則在代工、新品挹注下，營運回溫。

上海葡萄王方面，曾盛麟表示，營運高峰落在 2018 年，後續則遇上美中貿易戰與新冠肺炎疫情，均衝擊業績表現，今年中國消費力道已逐步回溫，累計前 4 月業績年增近 30%，看好上海葡萄王今年全年業績，將從原訂的 15% 提升至 20%。

曾盛麟指出，台灣葡萄王延續去年銷售動能，累計前 4 月營收年增超過 4 成，儘管下半年基期高，但在各項新品挹注下，業績目標從 15-20%，上修至 20-25%，全年挑戰年增 30%。

葡萄王去年底引進統一企業入股，統一持股葡萄王 8% 股權，雙方成為策略合作夥伴後，首個產品將於本月亮相，由統一執行產品銷售、葡萄王進行代工，推出兩項保健飲品，初步先在中國銷售。

葡萄王受惠母親節檔期開跑，瘦身相關產品銷量增加，4 月營收 7.63 億元，月減 7.05%、年增 13.3%；累計前 4 月營收 27.35 億元，年增 1.97%。