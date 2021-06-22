葡萄王三大事業布局發酵 目標十年內營收300億元

葡萄王 (1707-TW) 受惠旗下三大事業體營運回溫，營收比重最高的葡眾隨著基期擴大，營運呈穩定增長，台灣、上海陸續增加代工新客戶，目標 10 年內三大事業體比重分布趨於平均，集團營收目標上看 300 億元。

董事長曾盛麟今 (22) 日表示，目前集團全年營收落在 90 億元左右，不過近期積極調整銷售策略、完成數位轉型，目標未來 5-10 年集團營收以倍數擴大，其中，葡眾為國內第二大直銷平台，營收比重可降至約 5 成，台灣葡萄王與上海葡萄王各占 25%。

台灣葡萄王可分成自有品牌與代工事業，曾盛麟指出，自有品牌在疫情下，益生菌等保健品銷售顯著成長；代工事業訂單能見度維持 3 個月，其中，最大客戶有意將葡萄王列為全球供應商，未來出貨地區有望從目前的台灣、韓國、香港，擴增至馬來西亞、澳洲、新加坡、美國等。

曾盛麟表示，台灣葡萄王代工事業布局 3 年已見成效，除了既有客戶擴大下單，並陸續接獲網紅、明星新品訂單，產能已達滿載，規劃自 7 月初啟動三班制擴增產能，並於明年第 1 季增加粉末顆粒產線。

上海葡萄王方面，由於過去 3、4 年面臨中國直銷政策嚴謹、美中貿易戰、新冠疫情等，導致營運下滑，不過隨著中國擺脫疫情陰霾、經濟復甦，自今年 3 月已開始獲利。

曾盛麟說，上海葡萄王過去客戶集中度高，透過美國展會、上海保健品展等，今年客戶數比重將逐步提升，此外，營運策略擬複製台灣葡萄王模式，開發新品牌，作為營運第二隻腳。

展望三大事業體，法人看好，台灣葡萄王今年全年營收有望從 15-20% 年增幅，上修至 20-25%；葡眾則因基期高，全年營收維持年增 5-10%；上海葡萄王將從 15%，攀升至 20-25%。

葡萄王去年底引進統一企業入股，雙方成為策略合作夥伴後，首個產品已上市開賣，曾盛麟表示，雙方合作後，除持續進行資源整合外，旗下產品曝光度、鋪蓋率大幅提升。

曾盛麟指出，葡萄王今年董事會將改選，預期統一將佔有一席董事，待今年董事改選完後，會進一步討論海外市場銷售策略。