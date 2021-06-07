葡萄王前5月營收36.55億元創同期高 下半年有望再衝高

保健食品大廠葡萄王 (1707-TW) 受惠代工業務成長，及保健品需求提升，5 月營收 9.2 億元，月增 20.7%、年增 18.49%；前 5 月營收 36.55 億元，年增 5.68%；單月、累計前 5 月營收均寫同期新高，看好下半年營運有望再攀升。

葡萄王旗下共有三大事業體，分別為台灣葡萄王、上海葡萄王與葡眾，其中，台灣葡萄王代工業務發酵，5 月營收年增 281.67%、累計前 5 月營收年增 118.82%；台灣葡萄王自有品牌部分，雖然 5 月中下旬受到疫情影響，其業績仍年增 22%。

上海葡萄王受惠上海展會，接獲多家新客戶訂單，推升 5 月業績年增逾 2 成、累計前 5 月業績年增 25%，隨著中國疫情趨穩，接單趨於穩定，訂單能見度長達 3 個月，除 6 月業績有望優於去年外，全年業績將從原訂的 15% 提升至 20%。

葡眾則受惠國內疫情爆發，國人自我防疫意識提升，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加，5 月業績月增 21.85%、年增 15%，看好需求將延續至下半年。

展望今年，葡萄王表示，兩岸保健品需求逐步回穩，加上今年新品陸續上市，全年營收目標從 15-20%，上修至 20-25%，全年挑戰年增 30%。