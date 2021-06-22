聯發科5G手機晶片出貨低預期 外資目標價對半砍至800元

外資出具報告指出，由於中國手機需求低於預期，聯發科今年 5G 晶片出貨套數估約 1.6 億套，低於市場普遍預期的 1.8 億套，加上電視需求開始放緩，也壓抑聯發科營收成長動能，因此將目標價從原先的 1550 元，下修至 800 元，幾乎對半砍。

外資表示，由於手機終端需求疲軟，以及部份零組件持續短缺，中國手機出貨量恐低於原預期，聯發科受手機晶片出貨下滑影響，產品組合也轉差，預計今年 5G 晶片占整體行動運算事業的營收比重將從原先的 77%，下滑至 68%，不利毛利率表現。

此外，高通 (QCOM-US) 已將台積電 (2330-TW) 作為中高階產品主要合作夥伴，從台積電取得的晶圓量 2022 年起將逐步增加，並與聯發科正面對決，預計聯發科明年市占率將流失 5-10 個百分點，也拖累整體獲利下滑 5-11%。

外資表示，聯發科不僅手機晶片出貨面臨下滑壓力，占整體營收 5 成的非行動運算事業，如電視 SoC 等，也受限 LCD 電視成長趨緩，壓抑營收成長動能，綜合考量下，下調聯發科今、明兩年營收為 4470、4950 億元，低於市場預期的 7%、8%。

外資也同步下調聯發科獲利預估、本益比以及目標價，估今年每股純益從 51 元降至 47 元，本益比從 30 倍砍至 17 倍，目標價也從 1550 元下修至 800，幾乎對半砍。

聯發科股價今日受利空衝擊，早盤即開低走低，盤中更一度下探至 890 元，重挫近 3%，創下一個多月來新低。