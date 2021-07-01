〈中國手機晶片躍進〉中國國產化趨勢確立 聯發科、高通後有追兵

中國自貿易戰以來，力推晶片自主化，尤其近來在手機晶片領域取得不錯進展，除了紫光展銳 5 月出貨量擠下三星，成為中國手機晶片供應商第五大，另一家翱捷科技 (ARS) 的 5G 基頻晶片最快也將在年底前量產，屆時將與聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 一同搶食手機晶片大餅。

翱捷科技 (ASR)6 月底向上海證交所科創板申請 IPO，並獲得當地證監會通過，創辦人為前銳迪科 (RDA) 董座戴保家；銳迪科先前曾與聯發科在 2G 時代交手，也是聯發科的主要競爭同業，後續則併入紫光集團、並與展訊合併，成為現今的紫光展銳。

不過，戴保家並未隨著紫光併購銳迪科而退出產業，反而持續深耕手機晶片，並創立翱捷科技，根據資料顯示，翱捷科技 2G 到 4G 基頻晶片累計出貨數量已達千萬套，5G 基頻晶片也已設計定案 (Tape out)，預計明年末或後年初實現量產，顯現戴保家追趕外商的企圖心。

業界人士認為，儘管紫光展銳、翱捷目前 5G 技術均難以與聯發科、高通匹敵，不過，中國國產化意識相當明確，除了持續併購與投入研發外，也獲當地手機品牌如榮耀、中興等扶持，除了不利聯發科、高通在中低階市場生存，也壓縮上一代 4G 手機晶片的利潤。

此外，由於中國廠商盤據中低階市場，聯發科、高通勢必轉往中、高階市場競爭，兩強為搶食市占，銷售單價的競爭壓力恐加重，屆時將不利雙方獲利表現。