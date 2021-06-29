聯發科首發天璣5G開放架構 新品7月上市

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日首度發表天璣 5G 開放架構，其內建在天璣 1200 平台，提供更接近底層的開放資源，為相機、顯示器、圖像、AI 處理單元、感測器及無線連接等子系統，提供客製化解决方案，預計搭載該款客製晶片的裝置將在 7 月上市。

聯發科無線通訊事業部副總李彥輯表示，聯發科正與全球智慧手機大廠合作提供個性化的使用者體驗，讓消費者手上的旗艦 5G 手機與眾不同，無論是新穎多媒體功能、出色性能、精彩成像，還是硬體與服務更加緊密結合帶來的加乘效應，天璣 5G 開放架構都可滿足行動裝置業者，為消費者量身打造極佳的使用者體驗。

聯發科看好，此開放架構可讓終端廠商有更多彈性客製化的 5G 行動裝置，滿足不同消費者客群，如多媒體體驗不僅可使用內建在晶片的多核 AI 與顯示處理器，以及 AI 場景畫質優化 (AI-PQ)、AI 超級解析度 (AI-SR) 等功能，也可開發自己的演算法、客製影片的畫質參數或場景偵測。

OEM 廠可使其自身深度學習資料為支撐，動態調整畫面顯示的對比度、色彩、銳利度、亮度等，提升晶片組與手機的顯示、音訊硬體之間的配合程度，創造客製化的多媒體體驗。

此外，OEM 廠也可客製晶片內各種處理單元的工作負載分配，包括 CPU、GPU、視覺處理器和深度學習加速器等，從而充分調度更多可利用資源，讓晶片平台更加適配他們特有的軟體和服務，帶來更好的性能和電源效率，進而提升用戶體驗。