〈台幣〉外資閃人 連4貶收28.086元 創2個半月新低

Delta 變種病毒威脅升高，台北股匯今 (9) 日雙殺，外資大舉提款台股逾 410 億元，並在匯市持續匯出，新台幣兌美元匯價連 4 貶，終場以 28.086 元作收，貶值 5.2 分，創 2 個半月來新低，台北外匯市場成交值 13.24 億美元。

美股周四全面收黑，台股今天跟隨亞股應聲下挫，航運股哀鴻遍野，權值股也倒成一片，終場指數下跌 204 點，收在 17661 點，失守 5、10 日線，外資大舉倒貨，賣超 417 億元，三大法人合計聯手賣超 471.28 億元。

匯市方面，新台幣兌美元以 28.029 元微升開出後，隨即一路走貶，最低來到 28.088 元，雖然有部分出口商進場支撐匯價，但仍不及外資買匯的力道，終場收 28.086 元，貶 5.2 分，為今年 4 月 23 日以來的最低點。

Delta 變種病毒肆虐衝擊投資人信心，美元從 3 個月高點回落。根據央行統計，韓元因南韓疫情升溫，持續貶值 0.36%，為亞洲中較弱勢貨幣。

此外，菲律賓幣貶值 0.38%，日圓貶值 0.21%，新加坡幣與台幣均貶 0.19%，人民幣也小貶 0.08%。ECB 公布新通膨目標帶動歐元反彈，約升值 0.17%。