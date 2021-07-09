滋潤不黏膩的皂 永康八號以油護膚

文．理財周刊

【理財周刊記者蔡佩衫報導】疫情當前，政府反覆宣導「用肥皂，勤洗手」，肥皂清潔雖是必要的，但清潔的同時，會將覆在肌膚表層的油脂洗掉。肌膚較脆弱的人，甚至會出現手部乾裂現象，這時就突顯出清潔用品本身的重要性了！

挑選皂品 看「油」便知

一顆皂是由 72% 的油料加上 28% 的添加物所組成，「油」才是皂品決定滋潤度的關鍵。好的油料，能在清洗時替肌膚形成保護膜，達到洗後不乾澀的效果。而市售的皂品中，起泡劑等化學物質的添加，標示不清的油料，更可能讓肌膚出問題。

頂級原料 清洗後肌膚超有感

在手工皂市場中深耕十年的永康八號，選用比一般家庭炒菜還高級的食用油，單一品種的特級初榨橄欖油，及冷壓初榨椰子油等，來生產每項產品。對原料的堅持，讓他們成功研發出保濕不油膩、控油不乾澀的皂品，市場中鮮為少見的洋甘菊香皂更是他們的招牌之一。2018 年，經典修護霜更榮獲世界品質大賞銀牌獎，其產品的優異備受肯定！

清潔後的手部保養 除了香氣 還需要滋潤不黏膩的手感

透過調香，找到最適合的香氣，讓使用者不會因香味過濃而不適。就這樣永康八號獨家特調的護手霜產生了，目前有橙花、天竺葵、薰衣草、東方禪四種香味。以 A 級初榨乳油木果脂為基礎，搭配酪梨油等多項天然油，為他帶來吸收快高保濕的效果。也許帶你入門的是香氣，但帶你回購的是那意想不到的滋潤。

世界大賞經典修護霜 網友力推換季必備單品

創辦人詹益昕為了改善家人的皮膚秋冬換季乾癢問題，耗時五年，成功研發出全年齡層皆能使用的永康八號修護霜。可別小看這款修護霜，小小一瓶裡就含了 14 種頂級植物油，有多滋潤就靠大家自己去體驗，小心一試成主顧。

疫情間，許多人需居家辦公，對此永康八號增加薰衣草類產品的產量。讓喜歡使用薰衣草放鬆心情的人，從清潔到保養都能透出淡淡的薰衣草香。家中有小孩的父母也可以將薰衣草精油滴在孩子洗澡的浴盆、睡覺的枕頭，讓孩子帶著迷人香氣，早早進入夢鄉。

永康八號官方網站 https://www.yungkangno8.com.tw/pages/careproduct

警語: 肌膚保養品 / 清潔品會因個人使用的方法及肌膚狀態有所不同，如有任何不適仍需就醫治療。

來源：《理財周刊》1089 期

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