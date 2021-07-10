東元經營權之爭賽外賽！黃茂雄揪郭冠群收購菱光科技股權 直搗黃育仁大本營

文 / 黃阡阡

東元經營權之爭加開賽外賽，這回戰場移師到改革派大本營——菱光科技，公司派祭出釜底抽薪的狠招，改革派拿出誓死捍衛的決心，展開另類攻防。

6 月 21 日，鈺叡宣布擬斥資逾 18 億元，公開收購菱光科技過半股權，令業界譁然，因為菱光科技董事長正是東元集團第 3 代黃育仁，也是這次東元經營權之爭的改革派少主。

不僅如此，鈺叡公司的組成也大有來頭，除了有「投資金童」之稱的郭冠群擔任董事長，股東還有達勝伍創投、曾任開發金、第一金控總經理的趙元旗，以及東安投資、光元實業等泛東元公司，因此出手的時間與動機，耐人尋味。

事實上，這回加開的賽事比主戰場更膠著，市場人士分析，東元會長黃茂雄出此狠招，就是要瓦解兒子黃育仁的勢力，根據東元目前股權分布來看，改革派為首的菱光科技持有東元 3.62％，且東元董事候選名單中，黃育仁是以菱光科技法人代表自行提名，如果被鈺叡順利收購過半股權，小黃籌碼盡失，菱光主導權直接交回公司派手上。

老黃失算

公司派未提名菱光董事名單

菱光科技雖然是黃育仁的大本營，仍是隸屬東元集團旗下公司，有集團間的交叉持股，菱光最大股東為東友科技，持股 17.26％，第 2、3 大股東為光元實業與東安投資，持股合計 10.3％，2 家都是東元電機轉投資的公司。

也就是說，黃茂雄原本是可以控制菱光股權的，他早就可以釜底抽薪把黃育仁請走，東元公司派先前為何不出招？「黃茂雄可能輕忽黃育仁參選的決心。」市場人士分析。

原來今年不只有東元要改選，7 月 9 日登場的菱光股東會也適逢董事改選，在菱光原本持有 3 席董事席次的東元公司派，卻沒有提名任何名單，導致這次菱光改選，公司派可能就此失去掌控權。

此外，按照東元目前的股權來看，親黃茂雄的公司派大股東寶佳持有 25.7％，華新麗華也持有東元近 10％，合計公司派持股東元超過 4 成，整合後，本來勝算較高。

但擅長經營權的律師分析，雖然黃育仁掌握的菱光科技僅持股東元 3.62％，但加計大股東黃博治、原始股東、部分外資，以及本身陣營在東元選前的委託書收購相當順利，外界估計掌握股權近 2 成，席次也上修至「坐 2 望 3」，頗有機會成為左右公司重大議案的關鍵反對黨，「這樣的結果，可能出乎黃茂雄的意料之外，一旦黃育仁陣營構成相當威脅性，不如釜底抽薪瓦解小黃勢力。」

雖然已過了東元股東會的停止過戶日，鈺叡收購菱光案就算達標，在東元此次改選中，也沒有實質投票權。

但如果收購順利，掌握菱光過半股權，鈺叡未來隨時可召開股東臨時會重選董事，進而主導菱光董事會，菱光在東元的法人代表也恐因此被撤換，對東元未來董事會結構造成一定的影響，成為收購案最大爭議。

鈺叡收購案惹議

壽險資金恐介入東元經營權

由於鈺叡的大股東達勝伍創投，背後有高達 78％來自 6 大壽險公司的資金，產生壽險資金介入經營權爭奪的疑慮。台灣人壽總經理莊中慶表態指出，台壽已要求達勝伍創投要進一步說明，並表達「以壽險資金介入東元經營權爭議」一事非常不合適。

來源：《今周刊》 第 1281 期

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