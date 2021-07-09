運價漲勢持續 北美航線運價逼近1萬美元 年飆229%

由於歐亞疫情復甦緩慢，再加上美國正大量進口商品，導致目前運價漲勢仍未平息，航運研調機構德魯里 (Drewry) 周四 (8 日) 發布的數據顯示，現階段中國向美國貨櫃運價逼近 1 萬美元，且各大主要航線運費仍在上漲。

德魯里世界貨櫃指數 (Drewry World Container Index) 自中國上海運到美國洛杉磯的 40 呎貨櫃現貨運價，在周四上漲至 9631 美元，較前周增 5%，年增 229%。反映 8 條的主要貿易路線的綜合指數升至 8796 美元，較一年前飆漲 333%。德魯里表示，預計未來一周運費還會進一步上漲。

2021 年北美航線 40 呎貨櫃運價與歷史走勢 (圖: Drewry、Bloomberg)

此外，上海到鹿特丹的貨櫃運價在 5 月下旬突破 1 萬美元大關後繼續上漲。德魯裡表示，本周運價已達 12,795 美元，年增近 600%。

儘管運價飆升有利馬士基集團、中國的中遠航運，以及長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 等航運業者獲利，但也使貿易商更難以吸收高昂的成本，一些業者正在提高零售價格，進而加劇通膨壓力，供應鏈瓶頸也正阻礙經濟復甦。

對於多數航運分析師而言，在疫情爆發前亞洲 - 美國航線貨櫃運費突破 1 萬美元是難以想像的數字。數據顯示 2011 年到 2020 年 3 月，上海到洛杉磯每個貨櫃的平均運費不到 1800 美元。

雖然美國消費者和公司的需求是運費飆升的原因，但貨櫃供應短缺也難辭其咎。這當中以跨太平洋東向貨櫃的運力最為短缺，先前中國深圳鹽田港疫情爆發影響進出口，且等待進入洛杉磯和長堤港的船隻幾乎沒有疏通的跡象。

監測港口交通的美國官員表示，截至周二晚間，停泊在聖佩德羅港的貨輪總數為 18 艘，幾乎是兩周前的兩倍。去年年底以來便存在塞港問題， 2 月初更達到約 40 艘的高峰。

港口泊位平均等待時間從高峰下降後又稍微回升，根據洛杉磯港口數據，目前平均等待時間為 5.3 天，6 月初為 4.6 天， 4 月曾達到 8 天左右的高峰。

運輸費用的飆升也促使美國政府考慮推出因應對策，據華爾街日報 (WSJ) 周四引述知情人士稱，拜登政府計劃發布行政命令，打擊運輸產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業高昂的貨物運輸成本。

白宮認為，大型航運業憑藉市場優勢，使其能要求不合理的費率，並動用權力收取延滯費等額外費用，導致美國貿易商付出龐大代價，因此將頒布行政命令，要求海事委員打擊此類費用，並與司法部簽署合作備忘錄，改善在相關領域的調查行動。