以色列研究 輝瑞疫苗抗Delta變種病毒效力降至64%

以色列衛生當局於 5 日 (週一) 表示，美國輝瑞大藥廠 (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech(US-BNTX) 所共同研發的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗 BNT，面對 Delta 變種病毒株時、防護力有明顯下降。不過，對於預防重症及住院，則仍然具有相當良好效果。

據《路透社》5 日報導，以色列衛生部在最新報告書中指出，截至 2021 年 6 月 6 日為止，輝瑞 BNT 疫苗在包含無症狀在內的新冠肺炎症狀、可提供 64% 的防護力；對於預防重症和住院的效果有 93%。

以色列衛生部在今年 5 月公布的報告書中指出，接種兩次輝瑞 BNT 疫苗之後，對於感染、住院及重症可提供逾 95% 的預防效果。

以色列在新冠疫苗的接種方面起步較早，930 萬的人口當中至少有 60% 接受過一次新冠疫苗接種。該國在 2021 年 1 月時的每日平均新增確診超過 1 萬人，但是到了同年 6 月已降至個位數。

不過，就在以色列大致解除保持社交距離與戴口罩的義務後，最早於印度發現、傳染力驚人的 Delta 變種病毒株也逐漸在當地蔓延，確診人數也出現增加趨勢。以色列 7 月 4 日的新增確診人數就多達 343 人。