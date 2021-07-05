儘管受困Delta變種侵襲 澳洲央行預計溫和收緊寬鬆政策

儘管澳洲因為受新冠病毒 Delta 變種侵襲，造成新一波的封鎖，但市場預計，澳洲央行將溫和緊縮一些緊急刺激措施，表明經濟處在強勁復甦當中。

澳洲央行周二 (6 日) 將舉行貨幣政策會議，預計不會將三年期債券殖利率期限，自當前的 2024 年 4 月延展至 2024 年 11 月，如果展期，意味著要到 2025 年才會升息。

澳洲央行預計將維持量化寬鬆，但形式上可能有所調整，多數經濟學家預期，央行會推出比前兩批更靈活的計畫。

澳洲央行決策之際，澳洲幾個主要城市為對抗 Delta 變種，上周起包括雪梨在內，都已經祭出封鎖政策。

澳洲預計在疫情取得控制後，採取分階段的方式恢復，然而，由於疫苗推出落後於北美和歐洲，使屆時的恢復仍有高度不確定性。

疫苗不足政策混亂

統計顯示，澳洲目前已有輝瑞及 AZ 疫苗獲得使用批准，它們都需要兩劑才能免疫，而澳洲僅 7.1% 的人口接種了兩劑疫苗。

由於對 AZ 用於年輕人的疑慮，澳洲技術諮詢小組主張 60 歲以下的人接種輝瑞疫苗，但輝瑞仍供不應求。與此同時，政府表示，這些人可以在諮詢醫生後選擇 AZ 疫苗，但這也造成政策上的混亂。

Curtin 大學健康科學院主管 Archie Clements 表示，澳洲疫苗的增長速度在 6 月份放緩，這主要是圍繞著 AZ 的疑慮造成，但只有極少數人對疫苗有嚴重反應。他鼓勵每個人都接種疫苗，並接種他們可用的疫苗，無論是 AZ 還是輝瑞。