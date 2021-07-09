又開始寅吃卯糧？美國消費者借貸急速增加

據美國聯準銀行數據，美國 5 月份消費者信貸總額增長了 10%，即 350 億美元。這是自 2016 年以來的最大增幅，原本外界預計此一數字僅 180 億美元。

(圖表取自 Zero Hedge)

另一個更值得注意的，是非循環債務 (即車貸與學貸) 在 5 月大增 261 億美元，更寫下紀錄以來最大的增幅。

(圖表取自 Zero Hedge)

與此同時，美國消費者信用報告機構 Equifax 周四 (8 日) 指出，銀行在 3 月份發行了約 600 萬張新信用卡，比去年增長了 32%，創下了單月的歷史記錄。

Equifax 分析諮詢高級副總裁 Tom Aliff 表示，消費者信貸需求顯著增加，他所認識的人，都在準備好好購買因疫情延後消費的東西。

這與 2020 年的情況截然不同。當時由於刺激性支票和失業救濟金等補貼發放，即使不工作，許多人也完全不必靠著信貸維持生活。另外，居家隔離政策，也降低了人們在一些諸如汽車、外出就餐的上的消費支出。

重新開放的經濟、失業救濟金等補貼發放政策的逐步取消，都讓美國人的消費和貸款需求增大。

此外，2020 年平均信用評分有所提高，這意味著銀行擁有更多信譽良好的客戶。Aliff 指出，有一些消費者在過去不一定能具獲得新信用卡的資格。

Equifax 數據顯示，今年 3 月，貸方發放了創紀錄的約 300 萬筆汽車貸款和租賃，年增 53%。3 月份新車型的汽車銷售額也達到了創紀錄的 736 億美元，年增 59%。