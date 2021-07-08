外資鋼鐵人與航海王各有所好 買超中鋼最多

台股今 (8) 日收 17866.09 點，較昨日上漲 15.4 點，成交值 6378.44 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 63.54 億元。外資今天在鋼鐵及航運族群以買超中鋼 (2002-TW) 及萬海 (2615-TW) 為主，其中買超中鋼張數最多高達 24858 張。

台股今日外資及陸資賣超 38.89 億元，投信賣超 13.97 億元，自營商賣超 10.68 億元，外資並已連兩日在台股集中賣超估計達 155.75 億元；而期貨市場中，外資增加空單 68 口，未平倉合約口數為 27494 口。

今天台股集中市場外資及陸資買超較多的個股為，中鋼、開發金、萬海、和桐、華航、台泥、新纖、中信金、永豐金、華通；今天台股集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，榮成、欣興、聯電、陽明、華泰、一詮、東森、台郡、玉山金、宏碁。

今天台股集中市場投信買超較多的個股為，金像電、華通、智原、欣興、奇力新、新唐、台郡、開發金、同欣電、全欣。今天台股集中市場投信賣超較多的個股為，中鋼、長榮、群創、陽明、聯電、大成鋼、旺宏、裕民、順德、聚陽。

今天台股集中市場自營商買超較多的個股為，元大金、長榮、群創、友達、彩晶、裕民、遠東新、春源、華新、大成鋼、燁輝、開發金。今天台股集中市場自營商賣超較多的個股為，中鋼、聯電、華航、榮成、華通、技嘉、台積電、金像電、光寶科、南茂。

今天傳產、電子族群各有強勢表現個股，突顯目前選股重要性，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在個股及指數處於高檔同時，當日沖銷比重高，個股追高風險加大，現階段應以不追高為主。