半年報搶先看  卡位起漲點 嬴最大勝算

國際股市多為高檔震盪至創高格局，搭配國內疫情明顯趨緩，加權指數再創歷史新高，上半年營收陸續出爐之際，可作為股價調整的重要參考依據。

【文／黃俊超】

加權指數上半年以歷史新高完美拿下中繼點，下半年的第一周，則進入挑戰整數關卡一八○○○點，雖然傳產股在航運與鋼鐵領軍下，仍占有成交量能半片江山，不過電子類股比重也漸有從谷底逐漸向上攀升跡象，在美股四大指數輪番創高格局帶動，加上國內疫情明顯趨緩，預期股市下半年仍大有可為。

美股上半年以費城半導體上漲十九．七％最強勢，其次是 S&P 500 指數上漲十四．四％，道瓊、Nasdaq 分別為十二．七％與十二．五％。台股更為優異，加權指數上漲二○．五％、櫃檯指數十六．三％，上半年傳產股表現最佳，金融股零星點綴，電子股在整理過後進入傳統旺季，若業績有所發揮，股價不會寂寞。

回顧上半年台股表現，先是由護國神山台積電領軍，加權指數站穩在一五○○○點之上，第二季電子類股進入整理，不過航運類股率先挺身而出，尤其貨櫃三雄正式航向偉大的航道，龍頭長榮來到市值第四大，而萬海與陽明則擠進前十五強，包含承攬、散裝與相關個股紛紛出現補漲行情。

貨櫃航運多頭方興未艾

傳產股起飛的另外一具引擎，則是鋼鐵類股，龍頭中鋼走勢猶如小型股，漲幅一度逼近一倍，旗下中鴻最大漲幅超過三倍，五月中的震盪過後，在美國拜登政府基礎建設方案正式定案，加上中國政府取消出口退稅、俄羅斯宣布針對特定金屬課徵出口稅，報價再度起飛，盤面則改由不鏽鋼領軍向上。

塑化類股第一季利差擴大，財報普遍繳出績優成績單，尤以台聚集團表現最為亮眼，而近日則是在油價堅挺向上帶動之下，台塑四寶中的台塑化股價創兩年來新高，預期今年多檔塑化股獲利，可望寫下紀錄；造紙產業雖然市場關注度相對較低，不過同樣在原料上漲帶動下，目前多數個股仍持穩於高檔震盪。

而紡織產業亦相對分歧，雖然疫情考驗於東南亞設廠的廠商，不過美國與歐洲解封後，將可望帶來的報復性需求，且由於上游原料不論對於中游尼龍或化纖，成本皆屬相對穩定，預期需求面帶動營運成長，將更有利產業趨勢向上，成衣龍頭儒鴻股價創下歷史新高，聚陽與製鞋龍頭豐泰皆逼近高點。

第二季末，市場雖仍專注於航海王與鋼鐵人，不過汽車產業在晶片缺貨潮可望逐漸緩解下，開始逐漸恢復元氣，帶動汽車電子族群彈升，電子類股雖然成交比重雖偏低，不過如ＡＢＦ、ＥＳＬ等趨勢股仍有特定買盤。今年上半年不論股市資金挪移或疫情發展，都顛覆了過去的思維，然而台灣全年經濟成長仍相當樂觀。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2151 期

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