謝金河：唯業績成長是問  台股萬八操作新思維

【文／謝金河】

七月六日，台股盤中見到一八○○八．三七的高點，一萬八千點對多數人來說實在是難以想像的高點，全球股市大漲不獨是台灣，大多數國家股市從去年三月以來，各國政府救市，在市場資金寬鬆帶動下，股市都欣欣向榮，現在我們來看全球幾個代表性的市場。

美國道瓊指數從一八二一三．六五跑到三五○九一．五六，Nasdaq 從六六三一．四二到一四六八七，費城半導體指數從一二三三．九七跑到三三五○．九七，歐洲的德國從八二五五．六五跑到一五八○二．六七，最有意思的是丹麥股市從九○○．二九跑到一六九九．二三，丹麥這個只有五六○萬人口的小國家，去年有沃旭能源因為台積電買綠電而大漲，今年又因全世界最大貨櫃航商馬士基是丹麥企業，帶動經濟發展。還有這些年命運跟台灣很像的南韓從一四三九．四三跑到三三一六．○八，受到疫情重傷害很深的印度，股市從二五六三八．九跑到五三一二九．三七。

你有懼高症嗎？

順手拈來，這是幾個可以參考的市場，台股去年拉出二二．八％的大漲幅，今年上半年又大漲二○．五三％，應該已是全球最強勢市場了！看到萬八，如果有懼高症的人一定會說「持盈保泰」，趕緊把手上持股賣光，這是十分理性的選擇，當然也有很多天天喊會崩盤，像泰公從去年七月台股過一二六八二之後就一直說台股會崩盤。

過去一年多來，美國大專家天天唱衰美股會崩盤，像ＧＭＯ創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）不斷說美股會出現史詩級崩潰，債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）也說美股會出現至少二五％修正，也有人喊美股會跌八成，最近「富爸爸」的羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）也說股市會出現史詩股的崩潰，「大賣空」的作者麥可．貝瑞（Michael Burry）也說史上最大投資泡沫正在醞釀，迷因股票（meme stocks）及虛擬貨幣會率先崩潰。

眾多專家喊股市會崩潰，有的已經喊了一年多了，但全球股市依然穩穩向前行，那麼台股到了萬八，要跟大家談幾個關注的焦點，一是全球股市會不會崩潰？二是台股下半年電子股會不會變主流？三是台股若到了一萬八，還在市場上的朋友要如何選股因應？這是三個最實際的問題。

首先是股市泡沫崩潰論，有人喊美股會崩盤，但是根據歷史經驗來看，股市崩潰很少出現在經濟上行的階段，美國抗疫一年多，經濟才剛解封，各項建設才剛要開展，美股崩潰機率不大，頂多是一些炒得太凶的 SPAC（空白支票公司），或者是像 AMC 這般的迷因股。

過去半世紀以來，全球股市經歷了幾次崩盤危機，一個是一九八九年的日經指數從三八九五七崩跌而下，最慘剩下六六○○點，主因是資產炒太高、信用膨脹，加上資金外逃，最後撐不住而泡沫化，那一年的台股從一二六八二跌到二四八五，也是因為台幣升值過猛，加上資金外逃，跟著日本一起沈淪，到了九○年代的亞洲金融風暴，先是一九九四年朱鎔基讓人民幣大貶值，東南亞資金出走，造成亞洲金融風暴。

到了二○○○年美國上演了一次網路泡沫，這是網路時代的前兆，眾多網路公司還沒有獲利，股價炒到驚人天價，最後崩跌而下，到了二○○八年美國次貸危機，這是銀行信用過度氾濫造成的股災，大家回顧一下，全世界大致十年會出現一次股災或是泡沫調整，這一次如果去年三月的疫情重創不算，接下來大家要注意，股價會率先出現危險的地區幾個顯著的訊號，例如：房地產炒太高、股市太貴，或是資金外逃，基本面出現重大改變。

現在哪個股市最危險？

現在誰最危險？從技術面來看，最早跌破年線的市場要小心。像是中港台三地股市，香港國企指數頻創一年新低，全球股市第一個跌破年線的市場是國企指數，另一個是滬深三○○正在年線附近，從技術面來看，通常最弱勢的市場最危險，這一次滴滴出行的 App 被下架，中國對新經濟企業抓緊控制，很多中企面臨內外夾擊，這才是中港股市弱勢的徵兆，最近回港上市的京東物流、奈雪的茶表現都不好，而小鵬即將回港上市，超額認購比率不高，暗盤價下跌，看起來也是不好的徵兆，如果說全球股市危險，最弱勢的地區在中港。

台股站上萬八，當然是高點，最近彭博又來示警說台股的巴排特指標接近三○○％，之前陳沖前院長也說台股巴菲特指標來到二六四％危險，這個巴菲特指標是股市總市值除以國民生產總值，每一個市場都不一樣，像美國二○○％，德國只有五三％，中國大約一五○％，台灣接近三○○％，當然很高，但也有人認為巴菲特指標過時，但巴菲特指標不一定是唯一的指標，像香港股市有中國企業來上市，巴菲特指標是一七○○％，港股過去二○年來一直都很高，但港股也將有崩潰，台灣因為台積電就創造了十五兆台幣市值，可能也是巴菲特指標居高不下的原因，所以，巴菲特指標可以參考，但不是唯一衡量的變數。

看業績說話 才是主流

進入下半年，大家都在問，上半年航運、鋼鐵領航台股，下半年電子股是否會重返主流？首先大家要認清，今年全球經濟動能在美國，不在中國，我舉一個最簡單的例子，南韓五月出口成長四五．六％，其中對中國出口成長二二．九％，對美國成長六二．八％，對歐洲也成長六二．八％，日本五月出口成長四九．六％，對中國出口成長二三．六％，對美出口成長八七．九％，這個現象可以看出美國擴大基建已成為全球最重要動能，這當中，從台灣五月外銷接單來看，半導體為主的電子零組件成長四成，但是金屬製品、塑橡膠產品出口成長八、九成，這個力道與過去完全不一樣，最近邁阿密一座四十年大廈突然倒塌造成重大傷亡，更加讓美國人意識到荒廢百年的基礎建設不加快更新腳步不行。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2151 期

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