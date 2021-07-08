〈台股盤中〉航運賣壓重 「萬八」前近關情怯高低震盪近200點

台股今 (8) 日以平高盤開出後，早盤一度上漲 85 點續衝高至 17935 點，不過萬八前近關情怯，隨後賣壓出籠壓回翻黑，盤中更一度跌至 17742 點，指數在 17800 點附近多空拉鋸，預估成交值放大至 6300 億元，高低價差近 200 點。

航運股今日占大盤成交比重仍有 36%，但賣壓沉重也壓抑整體大盤信心，長榮、陽明和萬海早盤一度續跌逾半根停板，中櫃、台驊投控和四維航跌 4% 上下，台航和中航均跌超過 3%、捷迅、中菲行和裕民也跌 3% 上下，不過，盤中已有明顯跌勢收斂。

鋼鐵股在昨日的弱勢整理後，再次轉強，有益漲停，建錩、威致和海光均漲半根停板，盛餘漲 4%，燁輝、允強、燁興、春源和運錩等均漲超過 3%，官田鋼、彰源漲 3% 上下。

電子族群也持續有買盤進場，載板相關業者景碩漲停，欣興漲 8%，南電也漲近 3%。

整流二極體相關廠商中，統懋、德微均鎖在漲停板，朋程和全宇昕一度亮漲停燈號，台半和尼克森漲逾 4%，麗正漲 3%。

面板族群轉強，彩晶一度漲停，友達和群創均漲半根停板。

造紙族群則從昨日強漲轉弱，華紙、榮成和寶隆跌半根停板。

元大投顧認為，指數創高後短線震盪在所難免，只要沒有跌破 10 日均線，多頭態勢無虞，選股上可以傳產和中小型電子股齊頭並進。

統一投顧則指出，美股持續多方走勢，而國內確診人數持續下降，疫情利空淡化，加上時序進入第三季電子傳統旺季，緊接而來有股東會、法說會和財報季陸續登場，均可望釋出正面訊息，台股後市不看淡。

從技術面來看，大盤均線維持多頭排列走揚格局，加上成交量能溫和擴大，有利維持強勢上漲動能，短線高檔震盪整理後蓄勢挑戰萬八關卡。