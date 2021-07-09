◆盤勢分析

1. 因美投資人憂慮疫情惡化，且美股短線漲多，週四由金融類股領跌，收盤四大指數全面下跌，跌幅介 - 1.19％~-0.72%。其中，指標科技股漲少跌多，僅有特斯拉、亞馬遜、博通上揚；台積電、聯電、日月光 ADR 皆呈現下跌。

2. 周四台股早盤高開，但因指數短線漲多，加上人氣股航運表現不佳，指數一度震盪翻黑。10 點過後，在航運、鋼鐵股領軍反攻，指數重回平盤之上，最終小漲 15.40 點，漲幅 0.09%，收在 17866.09 點。

3.OTC 開高震盪，收盤 217.02 點，上漲 0.30%，收小紅 K 棒。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四收黑十字 K 線，各天期均線呈現多頭排列，仍在 5 日線之上。

(2) 量能：7/8 成交量微增至 6,415.89 億元，顯示市場追價態度謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合 6138 計 - 63.55 億元；外資 - 38.89 億元、投信 - 13.98 億元、自營商 - 10.68 億元。

5. 航運：整理多日的航運類股，週四晨間仍呈現偏弱走勢，一度拖累大盤翻黑，10 點過後 2603 長榮由跌停板出發，帶領族群開始向北航行，收盤 2615 萬海、2605 新興衝上漲停，2609 陽明收漲 3%。

6. 鋼鐵：整體族群集體轉強，2028 威致、2030 彰源、2010 春源、2014 中鴻、2020 中鋼等尾盤一路震盪走高。

7. 水泥：2020 年繳出好成績，配發高現金股利，配合股價基期相對低，1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥等轉強。

8.IC 設計：電子紙需求強勁，3141 晶宏驅動 IC 水漲船高，股價衝上歷史新高；此外，電子產業進入旺季，3527 力旺、6237 驊訊、3189 景碩、2368 金像電等轉強。

9. 操作建議：近日國際股市高檔震盪，台股亦同步創高，唯成交量過於集中少數族群，且類股輪動快速，預期呈現高檔震盪格局機率大。建議操作上月線 (約 17450 點) 不跌破前可偏多操作，但個股不宜過度追高，傳產、電子平均布局。

10. 長榮海運 6 月營收再創新高：2603 長榮海運 6 月營收為 377.2 億元，年增率為 140.47%，這是第一次突破 350 億元，累計上半年營收達 1898.65 億元，年增率為 117.32%。受惠於美國線長約調漲運價，已經開始反應長榮海運的營收上面，隨著運價衝高及旺季附加費、GRI 等相關費用開徵後，長榮營收再度跳升。

11. 友達 Q2 績昂締 26 季新猷：友達 6 月自結合併營收為 339.4 億元，月增 5.7％，年成長 57.1％，寫下近六年來單月高點。累計 2021 年第二季合併營業額為新台幣 956.6 億元，季增 15.3％，年增 50.6％，為 26 個季度以來的高點。

12. 載板需求旺 欣興 Q2 營收同期新高：3037 欣興受惠 IC 載板持續供不應求，六月營收以 81.38 億元再次寫下歷史新高，累計上半年 458.54 億元、年增 8.46％，續創歷年同期新高。展望第三季，欣興產品線廣泛，除了載板產業前景明朗，HDI、類載板等受惠傳統旺季、客戶新品推出需求，預期能挹注不錯的動能，傳統 PCB 方面受惠全球車市升溫、宅經濟遊戲機，需求也持續看好。

