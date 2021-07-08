基本面強勁 高收益債第三季行情看升

美國聯準會 (Fed) 多位官員接連表達維持貨幣寬鬆的鴿派立場，加上美國總統拜登初步與國會達成約 1.2 兆美元、為期 8 年的基建計畫共識，市場樂觀預期此將帶動經濟復甦、但又不致於過度推升通膨，激勵風險性資產續揚。柏瑞投信表示，美國經濟數據亮眼，企業 2021 第一季財報亦佳，高收益債 * 信用評級品質比疫情前更好，高收益債市第三季行情看升機率高。

柏瑞投信指出，受惠於經濟復甦、加上企業獲利強勁、信用品質升的支撐，高收益債違約率已下滑至 15 個月來的低位，市場預估 2021 年高收益債年內違約率將下降至 2%，低於過去 10 年長期均值的 3.4%。甚至部分投行預期，高收益債的違約率會維持下降趨勢到 2022 年底。

此外，市場風險情緒仍高，追逐收益的需求亦維持強烈，帶動初級市場熱絡。整體美國高收益債的初級債市，今年 6 月初以來截至第四周，高收益債的新發債金額已達 306 億美元，同時也持續見到新企業首次加入初級債市進行籌資。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球低利環境持續，高收益債企業發債籌資順利，且數倍超額認購的需求相當踴躍，都有利於增添高收益債市的投資機會與交易動能。此外，美國高收益債存續期較短、利率敏感性較低、殖利率相對較高，能提供緩衝保護，在未來利率可能上行的環境中，仍為合適的資產配置標的。

但漢遠指出，按照 Fed 過去貨幣寬鬆正常化的歷史經驗顯示，無論縮減 QE、單純升息、升息暨縮表期間，擁有相對較高殖利率的全球高收益債 ** 表現亮眼。根據 Bloomberg 統計，過去美國縮減 QE 期間 (2013/12/31-2014/10/31)，全球高收益債指數的報酬為 2.96%。美國單純升息期間 (2015/12/31-2017/9/30)，該指數報酬為 25.51%。而升息加縮表期間 (2017/10/31-2018/12/31)，該指數報酬為 10.77%。

展望未來，在疫後經濟強勁復甦、企業基本面可望增強的環境下，均有利於高收益債市的上漲潛力，現在 Fed 尚未採取行動前為布局的好時機。惟產業復甦迥異，仍應聚焦擇債以控風險，才能掌握超額報酬的機會。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立 ***、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、QE 退場、油價崩盤等利空考驗的全球高收益債券基金。

本基金廣泛布局全球的收益機會，以成熟國家高收益債為主，搭配新興市場高收益債，掌握全球經濟輪動復甦的契機，並同時專注於高質量的收益來源，亦不持有波動較大的當地貨幣債與 CMBS 衍生性金融商品。從基本面擇債、加上投資團隊卓越的操盤與管理能力，讓本基金蟬聯理柏台灣兩座基金獎 **** 的殊榮。但上述配置仍會隨市況而做調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

* 本文所指高收益債，係指 BofA 之美國高收益債指數。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估。

** 本文所指全球高收益債，係指 ICE 美銀全球高收益債券指數。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估。

*** 資料來源：投信投顧公會－境內高收益債券型基金，2021/6/30，本基金成立於 2008/8/1。

**** 資料來源：Lipper 理柏台灣基金獎 - 環球高收益債券 (當地貨幣) 類別 - 三年期、五年期獎，2021/4。

資料來源：Lipper，截至 2021/6/30，此處表格分別以同類型之台幣、美元、人民幣計算。同類型基金分類依據，是投信投顧分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。台幣 A 級別成立日：2008/8/1、美元 A 級別成立日：2016/1/27、人民幣 A 級別成立日：2014/9/18。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110204)