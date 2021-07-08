【野村投信】要數字漂亮，還是動能強？

焦點訊息：

SIA（美國半導體產業協會）今（７）日公布５月全球半導體銷售金額達 436 億美元，較 4 月成長 4.1%，年增率達 26.2%，創下單月歷史新高。從區域來看，5 月歐洲及亞太區成長最為顯著，但所有地區的銷售年增率均超過 20%，呈現均衡態勢。

央行公布 6 月整體外資淨匯出 51.2 億美元，不過外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共計約 7,157 億美元，較 5 月增加 3 億美元，約當外匯存底的 132%，顯示雖然外資淨匯出，但台股上漲導致資產餘額持續增加。

經理人觀點：

漲價讓半導體產值不斷成長：

SIA 報告反映半導體產業市況吃緊的一面。以最不複雜的面板為例，其內含的 IC 需求量都在增加，遑論電動車、自駕車、5G、雲端及高速運算相關等海量需求。反觀全球半導體每年供應量至多成長 5~6%，卻能繳出超越兩成的產值，顯見漲價效應多麼顯著。有限的供給，遇上長線飛躍的需求，使半導體產業具備高於其他產業的能見度。不過話雖如此，下游客戶對漲價的接受度並非永無止境，客戶能否適度把成本轉嫁消費端至為重要，所以從總體角度，美國就業市場必須持續改善，家計單位有更健全的可支配所得，廠商才有轉嫁成本的籌碼。幸運的是讀者不用太擔心，台灣屬於供應鏈前端，客戶少拿一顆 IC，整個產品就無法組裝出貨，連銷售的機會都沒有，所以面對漲價要求，多半也只能摸摸鼻子。

第三季成長動能強勁的族群：

時序即將進入半年報揭露期，第二季財報強勁的標的往往是投資人所關切的，我們也不例外，但畢竟第二季業績已是準過去式，那些第三季業績動能可望轉強的標的，或許更能吸引我們目光。相比去年，今年 iPhone 供應鏈的運作終於恢復正常節奏，而為了吸納華為退出所留下的高階手機市佔率，這次蘋果備料頗為積極。究竟第三季蘋概股的業績會有何等表現，就讓我們拭目以待。

人類與新冠病毒共存的時代：

英國正面臨 Delta 病毒的嚴峻挑戰，但首相強生（Boris Johnson）堅持本月 19 日如期解封，並告誡人們必須學會如何與新冠肺炎共存、如同面對流感一般。強生的膽識與魄力令人佩服，如果每個國家都能走到這一步，我們念茲在茲的終端需求就會遠遠超乎預期了。可惜的是目前並非每個國家都具備如此條件，偏低的疫苗接種率無法有效降低重症及死亡人數，就像近期東南亞許多供應鏈關廠防疫，使原本的供需缺口更緊，部分物料第三季將缺貨，又有人要受惠了。

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