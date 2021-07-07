後疫情期 消費者T&E支出回血 高盛：美國運通股價有36%上漲空間

消費金融服務公司經歷了強勁的一年，Ally Financial、Visa、Discover、PayPal 和 Capital One Financial 等公司的交易價格接近歷史最高點。

儘管估值飆升，但高盛分析師持續認為美國運通 (AXP-US) 有上漲空間，將評級自「中立」調升至「買進」，維持目標價在 225 美元，隱含漲幅 36%。

美國運通 2021 年全年財測，該公司表示希望在 2022 年之前實現其為 2020 年制定的原始收益目標。最初，公司管理層預期 EPS 8.85 美元至 9.25 美元，但高盛分析師 Ryan Nash 認為，旅遊相關的消費支出正在復甦，加上良好的信貸環境將使美國運通 2022 年 EPS 成長至約莫 10 美元。

信用卡發卡機構受到新冠防疫限制衝擊，與旅行相關的支出 (T&E) 歷來約占美國運通網絡交易量的 25%，消費和商業 T&E 支出大致均分。疫情低谷期間，美國運通 2020 年第二季 T&E 支出下降到最低只有 2019 年 13%。

自低谷以來，2021 年第一季 T&E 已恢復至 2019 年水準的 40% 左右，但另一方面，根據高盛數據，占美國運通大部分支出的「非 T&E 支出」則上升至 2019 年水準的 112%。

Nash 承認，商業 T&E 支出可能仍將低於疫情前的水準，到 2023 年底之前才可能上升至該水準的 85%。但他相信，今年第一季消費者 T&E 支出已反彈至 2019 年水準的 68%，到今年年底就能返回 2019 年的 100%。

此外，消費者支出增加的同時，信用卡拖欠率也下降，根據聖路易 Fed 數據，今年第一季的拖欠率自去年同期的 2.7% 下降至 1.89%。儘管 Nash 預期拖欠率將維持在低於 2019 年的水準，但他也指出，信用惡化較預期加速仍對其目標價構成風險。

從估值的角度來看，美國運通的絕對 P/E 率已經上升，接近長期平均水準，但該股交易價格仍較 S&P 500 折價。Nash 指出，在該公司 2016 年投資組合失去好市多 (COST-US) 之後，其 P/E 一直尚未恢復。

美國運通週二上漲 0.63% 至 169.56 美元，盤後續揚，刷新 52 週新高點紀錄。