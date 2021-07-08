疫情升溫 南韓考慮實施最嚴格防疫措施

據《韓聯社》報導，由於南韓疫情惡化，政府正商討在首都圈實施最高等級的防疫措施。

第四級防疫規定下，下午 6 點以後禁止 3 人以上聚集，禁止除一人示威以外的集會，婚禮和葬禮只允許親屬參加。

南韓周四 (8 日) 發布了自去年初以來，最多的 COVID-19 單日新增病例，本土案例連兩天超過 1200 人，死亡病例增加 1 例，使死亡人數增至 2034 人。

南韓衛生部門周三決定，將目前的隔離措施延長一周，但也警告，除非當前局勢得到控制，否則將採取更嚴厲的措施。

目前的社交距離規則，包括禁止 5 人或以上的私人聚會，以及禁止晚上 10 點後大首爾地區的餐館營運，延長至下周三。

衛生部官員 Sohn Young-rae 表示，政府正在考慮對大首爾地區實施更嚴格的限制，但尚未決定何時加強病毒控制。

南韓目前受困 Delta 變種的感染激增，據韓國疾病管理廳 (KDCA) 指出，大約 80% 的新感染來自首爾及其周邊地區，特別是 20 多歲和 30 多歲的人，其中大多數沒有資格接種疫苗，助長了新病例的擴散。

目前南韓有約 1544 萬人至少接種 1 劑疫苗，占全國 30.1% 的人口，完整接種兩劑的人約 549 萬，占 10.8% 的人口。