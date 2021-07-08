盤前財經大事搶先讀2021年07月08日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

Fed6 月利率會議記錄

新股掛牌：華上生醫

法說會：大立光

除權息：技嘉、中航、貿聯 - KY、綠界科技、研華、三洋電等

6 月會議紀要：Fed 認為未達啟動減碼購債門檻

週三 (7 日) 聯準會 (Fed) 公布 6 月 15 日至 16 日的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，與會官員談到經濟復甦進展較預期還快，但將耐心等待達到減碼購債 (Taper) 的門檻條件。閱讀全文...

出走海外難度更高？傳中國擬限制中企以 VIE 模式赴美、港掛牌

《彭博》引述知情人士透露，中國證監會計畫收緊中企海外上市的規定，要求採用可變權益實體 (Variable Interest Entity,VIE) 模式的中企，在赴美或赴港上市之前必須先獲得監管機構批准。閱讀全文...

上半年出口突破 2000 億美元 三因素下半年出口埋變數

雖有疫情干擾攪局，但上半年出口依舊刷新歷史紀錄，財政部昨 (7) 日公布 6 月出口值達 366.5 億美元，較去年同期增加 35.1%，累計第 2 季與上半年出口值分別達 1089.7 億美元、2069.1 億美元，雙雙刷新歷史紀錄，但在高基期、美中科技戰與變種病毒株擴散等干擾下，下半年恐難見到 3 成以上的年增幅。閱讀全文...

國巨陳泰銘：沒有庫存調節問題 BB 值維持高檔 Q3 將有不錯動能

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘昨 (7) 日表示，目前訂單需求維持不錯動能，訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持高檔，至於有同業示警庫存水位偏高，下半年恐出現調節，對此，陳泰銘強調，國巨沒有這個問題，客戶庫存水位相當健康，整體稼動率也維持 9 成以上的高檔，第三季仍將有不錯的動能。閱讀全文...

國巨與鴻海合作緊密 供貨估將倍增

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘昨 (7) 日表示，跟鴻海合作緊密，除了供貨將翻倍成長，半導體方面，由於分離式元件、小 IC 等客戶跟被動元件相通，藉由國巨銷售通路，也能擴大雙方合作的商機。閱讀全文...

華新科 Q2 寫 10 季新高 大馬廠稼動率回升

被動元件廠華新科 (2492-TW) 昨 (7) 日公告 6 月營收，受盤點及疫情影響，營收 37.27 億元，月減 6.2%，但年增 17.8%，第二季營收 116.49 億元，季增 10.9%、年增 32.7%，近 10 季新高、同期新高，隨著馬來西亞廠稼動率回升至 95%，營運可望重返成長。閱讀全文...

彩晶擬砸 170 億元南科擴產 2 成 最快 2023 年開出

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 昨 (7) 日公告，因應 TFT-LCD 產能提升，董事會核准新增 170 億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13-14 萬片，產能提升約 2 成。閱讀全文...

中國一汽取得拜騰控制權 恐影響鴻海合作案

彭博報導，中國第一汽車集團，取得拜騰管理控制權並指派董事長，恐影響拜騰與鴻海 (2317-TW) 之間的合作關係，鴻海回應指出，待拜騰完成重組後，雙方再來決定未來合作關係。閱讀全文...