〈台股盤前要聞〉上半年出口破2000億美元、國巨Q3動能續看增 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台灣 6 月出口表現亮眼，累計上半年出口值高達 2069.1 億美元，刷新紀錄，但下半年恐受三大因素干擾；國巨董事長陳泰銘駁斥同業庫存水位偏高的說法，強調稼動率維持 9 成以上的高檔，第三季仍將有不錯的動能。以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

上半年出口突破 2000 億美元 三因素下半年出口埋變數

雖有疫情干擾攪局，但上半年出口依舊刷新歷史紀錄，財政部昨 (7) 日公布 6 月出口值達 366.5 億美元，較去年同期增加 35.1%，累計第 2 季與上半年出口值分別達 1089.7 億美元、2069.1 億美元，雙雙刷新歷史紀錄，但在高基期、美中科技戰與變種病毒株擴散等干擾下，下半年恐難見到 3 成以上的年增幅。閱讀全文...

國巨陳泰銘：沒有庫存調節問題 BB 值維持高檔 Q3 將有不錯動能

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘昨 (7) 日表示，目前訂單需求維持不錯動能，訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持高檔，至於有同業示警庫存水位偏高，下半年恐出現調節，對此，陳泰銘強調，國巨沒有這個問題，客戶庫存水位相當健康，整體稼動率也維持 9 成以上的高檔，第三季仍將有不錯的動能。閱讀全文...

國巨與鴻海合作緊密 供貨估將倍增

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘昨 (7) 日表示，跟鴻海合作緊密，除了供貨將翻倍成長，半導體方面，由於分離式元件、小 IC 等客戶跟被動元件相通，藉由國巨銷售通路，也能擴大雙方合作的商機。閱讀全文...

華新科 Q2 寫 10 季新高 大馬廠稼動率回升

被動元件廠華新科 (2492-TW) 昨 (7) 日公告 6 月營收，受盤點及疫情影響，營收 37.27 億元，月減 6.2%，但年增 17.8%，第二季營收 116.49 億元，季增 10.9%、年增 32.7%，近 10 季新高、同期新高，隨著馬來西亞廠稼動率回升至 95%，營運可望重返成長。閱讀全文...

彩晶擬砸 170 億元南科擴產 2 成 最快 2023 年開出

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 昨 (7) 日公告，因應 TFT-LCD 產能提升，董事會核准新增 170 億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13-14 萬片，產能提升約 2 成。閱讀全文...

中國一汽取得拜騰控制權 恐影響鴻海合作案

彭博報導，中國第一汽車集團，取得拜騰管理控制權並指派董事長，恐影響拜騰與鴻海 (2317-TW) 之間的合作關係，鴻海回應指出，待拜騰完成重組後，雙方再來決定未來合作關係。閱讀全文...

富邦蕭乾祥：台股兩好兩壞 下半年高點上看 18600 點

台股 6 日閃見「萬八」，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股下半年將受「兩好兩壞」因素牽動，預估下半年台股本益比將落在 14-17 倍，推算加權指數有機會續創新高向 18600 點挑戰，預期高點將落在第四季。閱讀全文...

聯電產能滿載至年底 將提升生產效率解決產能不足問題

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (7) 日召開股東會，聯電表示，去年營運豐收，今年市場需求續強，產能持續供不應求、滿載至年底，將盡量提升生產效率，以解決產能不足問題。閱讀全文...

台塑林園廠 PP 成品儲槽凌晨火災 實際損失待評估

台塑 (1301-TW) 高雄林園 PP(聚丙烯) 廠昨 (7) 日凌晨 2 時 21 分傳出爆炸火警，廠內 SILO 區膠粒成品槽槽頂破裂起火，台塑表示，此次意外無人員受傷，事故發生原因正進行調查中，公司 PP 仍有庫存，對營運不致造成影響，實際損失待評估。閱讀全文...