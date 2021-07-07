美國防部撤微軟JEDI雲端合約 亞馬遜股價大漲創新高

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 上任第一天迎來好消息，美國國防部 (DOD) 周二 (6 日) 取消原先由微軟 (MSFT-US) 獨攬 10 年 100 億美元的聯合企業國防基礎建設 (JEDI) 雲端專案，並宣布一項包含亞馬遜 (AMZN-US) 在內的新多供應商合約，亞馬遜股價大受激勵，上漲 4.69% 至歷史新高。

亞馬遜先前質疑前美國總統川普對 JEDI 雲端運算專案的決定並提起訴訟，DOD 周二宣布擱置此項 2019 年底敲定的合約。川普曾公開嘲笑時任亞馬遜執行長的貝佐斯 (Jeff Bezos)，也多次批評亞馬遜。

亞馬遜 2019 年表示，DOD 的決定嚴重有誤，認為川普從中施加不當壓力，同年 9 月該部重新評估該合約後，仍聲稱微軟仍是最佳的提案者。

DOD 周二宣布擱置該合約後表示，亞馬遜和微軟是唯二能夠滿足要求的公司，但若其他雲端服務商符合政府的標準也歡迎提案，DOD 將在未來三個月內與其他業者聯繫。

此決定為亞馬遜開啟爭取 DOD 合約的大門，其他知名雲端業者包括甲骨文 (ORCL-US)、谷歌 (GOOGL-US) 以及 IBM (IBM-US) 也有機會加入競爭的行列。

消息傳出激勵亞馬遜股價上漲 4.69% 至每股 3675.74 美元，創下歷史新高，市值達到 1.85 兆美元，而微軟盤中一度走跌，終場收在平盤。

亞馬遜新時代正式來臨，AWS 負責人賈西 (Andy Jassy) 已於周一任亞馬遜執行長的職位，預計在他的領導下，雲端業務仍是該公司的發展重點。

DOD 希望在 2022 年 4 月前，能開始執行聯合作戰人員雲端能力 (JWCC) 專案，國防部代理資訊長 John Sherman 表示，預料微軟和亞馬遜都將獲得新雲端合約授權，因為目前政府需求很緊急。

Raymond James 分析師表示，JWCC 新合約對亞馬遜來說顯然是利多，但對第三方資料中心而言可能是負面的消息。

Sherman 表示，新合約將不會侷限於 100 億美元的規模，但實際數字仍未確定，該計畫還將在 2025 年初透過全面、公開的競爭對雲端業者招標。但短期而言，直接授權的途徑仍是絕對必要且適當的，這會使美軍能獲得急需的企業級雲端能力。