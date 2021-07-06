〈陸港盤後〉科技、生技齊挫 上證險守3500點 小跌0.1%

周二 (6 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，隨後生技類股跳空下挫，創業板指受到拖累一度重挫 3%，連帶滬深兩指數也跟進下滑，而科技類股也是另一個重災區，科創 50 指數崩跌逾 4%，引發新一波的賣壓。

不過在尾盤時段，銀行類股撐盤，帶動一波指數急速反彈走勢，滬深兩指數拉回至平盤附近，上證 3500 點失而復得，創業板指與科創 50 則縮小一半跌幅。

今日滬深兩地指數成交量大增，約一個月新高，達人民幣 1.12 兆元，日增 11.4%。

港股方面，美股休市亞洲股市各別發展，港股在 A 股下滑的影響下，恒指開低走低，中國衛生主管機關公布更嚴格的抗腫瘤藥物法規，導致生技類股應聲重挫，再加上 A 股的急跌，使得恒指一度失守 28000 點大關。

科技股則是受到 A 股同類股下挫的拖累，表現更是低迷。不過 A 股在尾盤時段的急拉，帶動港股也迅速縮小跌幅，恒指重回 28000 點關卡，終場收小黑。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.11%，報 3530.26 點；科創 50 指數大跌 2.74%，報 1532.79 點；深證成指下滑 0.35%，報 14667.65 點；創業板指下挫 1.79%，報 3291.99 點。

恒生指數小跌 0.25%，報 28072.86 點、恒生科技指數下滑 0.85%，報 7646.94 點。

北向資金進出方面，周二北向資金小賣人民幣 0.6 億元，其中滬股通買超人民幣 7.57 億元，深股通賣超人民幣 8.17 億元。

法人觀點

中信建投表示，現階段中國經濟基本面的變化要持續追蹤，以確定企業獲利的變化。展望後市，指數仍將維持區間震盪，總體震盪上漲的趨勢仍在，但短期內突破壓力區的機會不大，且指數波動將會增加。

中國經濟第二季整體處於去年高基期所引發的修正情況，經濟成長下滑的趨勢不會改變。等市場消化經濟利空後，在賣壓減輕之下 A 股還是有機會出現 4～6 月的反彈行情。投資人可逢低再度買入新能源汽車、半導體、太陽能、醫藥等優勢產業。

