盤前財經大事搶先讀2021年07月07日

今日操盤前瞻

台灣 6 月 CPI、進出口統計

法說會：至上

除權息：穩懋、美時、敦吉、岱稜、協益等

富國銀行：美股科技股「審判日」將到來 投資人宜獲利了結

富國銀行 (Wells Fargo) 證券部門股票策略主管 Chris Harvey 周一 (5 日) 建議投資人，科技股的「審判日 (Day of reckoning)」即將到來，應該趁早獲利了結。閱讀全文...

路透：傳微博董座與中企洽談下市計畫

路透周二（6 日）援引知情人士報導，微博 (WB-US) 董事長曹國偉正與一間中國國營企業洽談下市案，使微博估值超過 200 億美元，據了解下市也是為阿里巴巴出售股權鋪路，微博股價一度飆漲 50%。閱讀全文...

偉詮電車用布局報捷 智慧鏡頭晶片首獲車廠導入

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 近年深耕車用市場，不僅受惠 USB PD 在汽車滲透率大幅提升，今年推出的車用智慧鏡頭晶片也首度獲車廠採用，目前已開始出貨，加上既有環車影像 (AVM) 處理器，車用布局三箭齊發，搶搭電動車商機。閱讀全文...

信昌電焦佑衡：需求持穩沒有利空 5G 基站訂單大增 2-3 倍

信昌電 (6173-TW) 董事長焦佑衡昨 (6) 日表示，第三季接單持續穩健，沒有不好的消息，其中以 5G 基地台需求最暢旺，跟去年同期相比，成長 2-3 倍。閱讀全文...

鴻海結盟三地集團 鴻華先進 E BUS 獲高雄客運率先導入

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日宣布，旗下鴻華先進與三地集團旗下北基國際 (8927-TW)、高雄客運簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將以鴻華先進研發的 MIH 商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，預計明年起正式導入三地集團旗下高雄客運。閱讀全文...

鴻海股東會延至 7/23 聚焦四大議題

鴻海昨 (6) 日公告，預計 7 月 23 日召開股東會，鴻海表示，疫情期間，為避免人潮眾多造成群聚風險，呼籲股東多加利用官網線上直播觀看。閱讀全文...

我國 5 月失業率衝上 7 年半新高 工時未達 35 小時者暴增 60 萬人

受疫情衝擊，主計總處昨 (5) 日公布 5 月失業率衝上 4.11%，月增 0.47 個百分點、年增 0.04 個百分點，並創 2013 年 12 月以來新高，失業人數較上月大增 5.4 萬人，同時，就業人數大減超過 12 萬人，而因經濟因素而致工時未達 35 小時者暴增至 79.2 萬人，較 4 月增加 60.3 萬人。閱讀全文...

群聯與晶圓代工廠簽意向書 確保產能支援

群聯 (8299-TW) 昨 (6) 日公告，董事會決議與國內半導體大廠簽訂意向書，有助公司取得營運所需產能支援，但合作案具體條件仍待雙方討論，並簽訂最終正式契約。閱讀全文...