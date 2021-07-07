玉山銀「理財快易通」全新升級 新推出海外債券資產配置

因應 COVID-19 疫情衝擊，明顯帶動整體數位交易的快速成長，玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行為提供兼具專業諮詢與數位交易的專屬金融服務，全新升級「理財快易通」，即日起除了基金交易外，顧客可透過「理財快易通」申購 9 種幣別，逾 270 檔多元債券組合，打造即時且安全的理財產品交易機制，以滿足顧客多元的資產配置需求。

玉山銀行「理財快易通」結合理專團隊專業諮詢服務與運用科技的數位交易流程，是為財富管理顧客量身訂做的遠距資產配置專屬服務。顧客不需親臨分行，只要透過電話或通訊軟體與專屬理專洽談資產配置規劃，由理專透過「理財快易通」將客製化的投資建議傳送給顧客，不論顧客身處何地，都能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議，只需手機登入「玉山行動銀行」App，就能一次確認多筆交易內容，快速、簡易又便利。

疫情深刻影響著民眾的生活型態，更驅動交易模式的轉變，據玉山銀行內部統計，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾 3 成，今年更有超過 75％的基金申購透過數位通路完成交易。其中，「理財快易通」使用率更有顯著的提升，今年迄今的交易筆數相較去年同期，成長率逾 185%。

玉山銀行深耕數位金融發展，致力推動金融創新，玉山財富管理亦積極結合專業諮詢服務與新興科技應用，搭配市場趨勢與顧客個人需求，持續提供有溫度的理財服務，讓顧客不僅能擁有全面且專業的資產配置建議，也可享有便捷的金融服務，為顧客創造投資理財新體驗。