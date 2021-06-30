英特爾新伺服器CPU延後投產 影響台伺服器廠下半年新品時程

英特爾 (INTC-US) 受到 10 奈米製程延誤，預期代號 Sapphire Rapids 的新伺服器 CPU， 將從今年底延至明年上半年才會量產，雖然英特爾強調在 HPC、AI 上更具效能，但延後上市，將進一步影響台廠廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等新品出貨時程。

今年上半年伺服器動能相對放緩，主因就是英特爾 10 奈米製程的 Ice Lake 延後發表，導致資料中心客戶觀望新品，同步放緩拉貨力道。

展望下半年，伺服器廠多看好，英特爾正式推出代號為 Ice Lake 的第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，加上下半年是資料中心需求旺季，拉貨動能將逐步加溫，廣達、英業達就維持今年伺服器業務雙位數成長目標，緯穎則審慎樂觀。

不過，英特爾 10 奈米製程技術延誤，英特爾已宣布，原定今年底量產的 Xeon 系列新品 Sapphire Rapids，將遞延至 2022 年首季投產，並在同年第 2 季量產，恐使伺服器廠下半年的換機商機再度落空。

英特爾在今年國際超級電腦大會 (ISC) 上，也對外展示新一代 Sapphire Rapids 伺服器 CPU，宣示將提供整合高頻寬記憶體 (HBM)，持續搶攻 HPC、AI 運算等應用商機。