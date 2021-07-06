〈台股盤中〉資金高速輪動重回航運股 電子獨憔悴 挑戰站穩萬八

台股今 (6) 日震盪劇烈，早盤一度站上 1 萬 8000 點大關，全場預估成交值達 7500 億元，市場專家指出，台股多頭格局仍在，但在市場震盪劇烈下，尾盤能否收紅是盤勢關鍵，如出現鉅量長黑，大盤恐將陷入整理。

今日盤面重點又從電子股移回傳產，證券分析師黃漢成指出，市場主流以航運股為主，但 CCL 廠等營收創新高，投資人近期應留意電子股業績動向，而傳產股則持續看好中鋼 (2002-TW)、新光鋼 (2031-TW) 的獲利。

台股今天集中市場大盤早盤開在 17919.33 點，盤中最高點達 18008.37 點，最低 17901.36 點，早盤資金流向來看，航運股成交比重高達 55%，電子股又降到不到 30%，但市場資金流動仍高速輪動。

早盤航運股貨櫃航商三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603TW) 走勢強勁，其中陽明股價表現最強勢。

台股權值股中，台積電 (2330-TW) 維持平盤整理、鴻海 (2317-TW) 股價走弱、大立光 (3008-TW) 則出現開高走低的格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股盤中多頭追高意願減少，市場震盪劇烈，台股尾盤能否收紅，將影響盤勢後續發展。