鋼鐵噴發連袂電子轉強 台股飆漲衝上17900點 續寫新猷

在鋼鐵股持續噴發和電子股轉強，台股今 (5) 日以上漲 73 點開出後，快速衝破 17800 點關卡，開盤半小時最高衝上 17900 點，漲點多達 190 點，續寫新猷，預估成交值放大至 6300 億元左右。

早盤有超過 10 檔鋼鐵股漲逾半根停板，其中，東和鋼鐵、千興、建錩、官田鋼、強新、高興昌和盛餘均亮漲停燈號，新鋼一度漲停，燁興、新光鋼、燁輝、春源、榮剛、春雨和威致等均漲超 5%。

電子股也再次由電動車相關個股領漲，怡利電、立凱 - KY、康普、朋程和聚和均攻上漲停板，美琪瑪、台半漲超過半根停板，強茂、錩新等漲逾 4%。

航運族群方面，除了長榮、陽明和台驊頭空力守紅盤上，多數轉弱，新興、志信、中航跌逾 6%，捷迅、中菲行、裕民、慧洋 - KY、台航、四維航等跌 4%，不過，航運股仍占大盤成交比重約 33%。

元大投顧認為，時序進入 7 月，除了必須注意 6 月營收公告外，第 2 季季報也將陸續登場，選股回歸基本面，尤其目前盤面資金容易集中特定族群，且當沖比又居高不下，藉著財報數字驗證，進出有所參考。

統一投顧認為，台灣經濟基本面展望佳，重量級公司股東會和法說會陸續登場，今日有聯發科股東會，而周四大立光召開法說會，為市場法說行情揭開序幕，樂觀看待台股將維持強勢。