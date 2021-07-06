【Wen姐筆記】雙資聯手叩關18000  電子主帥別只打半場好球

趁美股美國國慶連假休市，台股內資當家，沒想到外資也來插花卡位，台股本周一開盤，又演出外資與融資雙資聯手，加權指數持續往 18000 點逼近，昨日以 17919.33 點作收，成交值仍達 6112 億元水準。雖然航海王仍牽動台股盤勢，不過昨日電子已有接棒意味，今日叩關 18000 點，觀察重點在於電子主帥，別只打半場好球! 多空強弱關鍵為 17888 點。關鍵點位為 17855、17945 與 18026 點。

台股昨日多頭大軍在 17900 點城池紮營，17855 點為而 17855 點則是挑戰 18000 點的決戰門票，17900 城池與兩端哨站為 17888 與 17919 點，只要守穩此一關鍵位置，多方往 18000 點叩關企圖明確。17945 為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。但如多方氣盛，將有機會再挑戰 18055 點，並往 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

但如 17855 點未能守穩，需提防回測 17800 點與 17747 點，17800 點兩端哨站為 17777 與 17823 點，如棄守 17747 點，仍須提防本波攻勢暫歇，如持續回測 17700 點，兩端哨站為 17683 與 17717 點，不宜再棄守，否則回檔修正幅度恐擴大，本波 18000 點攻勢也將正式告一段落!

台灣正在力拚 7 月 12 日新冠肺炎疫情三級警戒鬆綁，台股部分，也頗有加速北上趕路意味，其中除了最勇猛的融資，昨日單日又大增 89 億元，融資餘額攀上 2980 億元，逼近 3000 億元大關之外，關鍵時刻外資也回頭助威，外資也買超 115 億元，再度擺出雙資聯手叩關陣式。

台股指數要勇闖整數關卡，電子主帥必須適時展現臨門一腳助攻，而資金移轉過程中，電子萬萬不可再只打半場好球! 同時投資人還是得留意，叩關前後，必然有目標已達，提前獲利調節的賣壓，也需留意今日的成交量能如達 6500 億元以上，日 K 線不宜收黑，也不宜留下過長的上影線! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)