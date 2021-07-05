陳俊言分析師：台股一週觀盤重點

台股的大格局自 5 月 3 日以來一直皆處於多空交替不變，上週大盤先站於五月高點上再連續改寫歷史新高記錄，近期的關鍵盤態在於 6 月 30 日串連 6 月 23 日，皆是以相同的攻擊盤態來佈局。從起漲到向上延伸，外資先後買超的背後明顯夾帶欲將大格局帶離多空交替的意味。七月上旬若再次向上資金換手，就過往行情的習性來推演，大廂型區間即很有機會，隨之上移至以前波高點 17709 為廂底來沖洗。去年 3 月 19 日波段低點 8523，最低融資維持率 122.5% 為參考的 40% 清洗空間，勢必也將發生在 17000 點之上的反覆區間。

行情進入第三季行情的開端，電子權值股在維持在 5 月 12 日高點之上橫盤不破，以及航運指標股的人氣領軍，明顯已成輪流推升大盤的關鍵。短線就大盤過往習性僅需留意轉趨整理將沿著大盤月線 (20MA) 來爬升，一日的大漲或大跌，皆毋須過度來解讀。台股持續再寫歷史新高的過程，電子類股能維持盤面資金三分天下，六月份第三週走軟回跌的 2454 聯發科，重新於半年線 (120MA) 之上開高拉長紅明顯是靈魂所在，電子類股未來轉強的關鍵，除了台積電在 6 月 21 日留下的向下缺口，再來就是聯發科重回季線 (60MA) 的速度。

股價不斷維持於 5 月 12 日高點之上的電子股，六月底已有 3042 晶技、3003 健和興接續突破前波高點，上週也有 8040 九暘跟上突破前高。眼前在前波高點關前欲動者，除了 3006 晶豪科、5351 鈺創、6411 晶焱，上週五亦有 2436 偉詮電突破整理區間來表態，除了同為快充 IC 指標的 6104 創惟，短線逢五月高點難逃賣壓、需留意轉趨震盪。本週 IC 設計族群可持續追蹤 3014 聯陽、2401 凌陽、2369 菱生與腳步放緩的 6138 茂達，何者再跳出來當 IC 設計的焦點。其它維持 5 月 12 日高點、橫盤壓縮整理超過 20 交易日者，3438 類比科、2363 矽統、3041 揚智誰能率先突破整理區間，將是平價 IC 設計輪動的新主角。

電子資金比重無法有效連續擴大的情況下，已停歇的載板三雄 8046 南電、3189 景碩與 3037 新興是否再吸人氣，將是七月上旬的關鍵。前波領先大盤突破 5 月 12 日高點的高價領頭羊除了 6488 環球晶、3529 力旺，8016 矽創已在近日突破整理區間。進入七月電子想要快攻，尚未突破前波高點的 8081 致新、2458 義隆、2308 台達電必須表態。短線已出現一段亮麗拉抬的標的則要留意，半年線 (120MA) 維持依舊走平者，逢前高或四月高點無論是否突破，都要先有獲利了結一波的換股動作。6278 台表科、2327 國巨、8086 宏捷科、2049 上銀、6271 同欣電皆已在最近一週轉趨整理，2375 凱美本週是否突破五月高點將是續航關鍵。前一週正式突破前波高點的 2368 金像電、3406 玉晶光，七月的重點在於攻勢放緩後，能否以前高為震盪區間打出下段攻擊。

傳產類股方面，航運、鋼鐵族群若大幅回跌，不致於快速進入空方趨勢，但股價在七月上旬轉趨整理或技術修正毋須意外，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在下半年度如有健康修正不是壞事，但在此要提醒大家時序已進入 2021 年下半，操作航運股務必關注國際油價走升的速度與幅度，何時將超越國際運價的漲勢。接下來的一個月內，不論開低走低或開高走低，大盤的回跌長黑將是觀察電子個股買點的好時機。避開空頭格局股票的反彈，以及二度回測半年線 (120MA) 再反彈的股票適時做出換股的調整，是投資人在操作上應有的認知。傳產股在塑化族群已見突圍攻勢後，橡膠原料族群亦可在後續追蹤漲多拉回和落後補漲的標的。

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