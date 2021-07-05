〈台股盤中〉電子股領軍大漲逾200點 衝上17924點新高

隨著下半年旺季到來，台股多頭今 (5) 日重回電子股，台積電、鴻海等漲勢強勁，推升大盤開高走高，一度大漲逾 200 點，衝上 17924 點，再度改寫歷史新高，預估今日成交量高於上周五，約 6400 億元。

權值股今日多走強，台積電上漲逾 1%、達 595 元，一舉站回所有短均，鴻海更突破盤整格局，率先表態，大漲近 4%，聯發科、聯電、台達電也在盤上表現，台塑化也隨著原油價格創波段高，帶量強漲超過半根漲停板，股價創下 2 年高。

觀察今日資金流向，電子成交比重回升至 4 成，航運、鋼鐵則分別下滑至 34%、13%，若以漲幅來看，鋼鐵、電子均達 1% 以上，航運高檔賣壓出籠，重挫 3% 以上，為跌幅最重的類股。

貨櫃三雄長榮、萬海、陽明今日全面倒地，萬海跌幅高達 7%，長榮、陽明則小跌 1% 左右，其餘航運股如新興、慧洋 - KY、四維航、裕民、台航、志信、榮運等，也因獲利了解賣壓沉重，跌幅皆達半根跌停板以上。

電子類股今日氣勢如虹，記憶體、IC 載板、ASIC、二極體、導線架等皆為買方標的，通嘉、十銓、虹揚 - KY、智原、茂矽、晶相光、景碩、易華電、順德、界霖全面亮燈漲停。

法人看好，隨著時序進入下半年，電子類股將迎來旺季，加上本周將進入營收公布期，基本面穩固下，台股短期將維持強勢格局，至於先前強漲個股，仍須提防高檔賣壓拉回。