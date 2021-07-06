低油價不再 俄羅斯後勢可期

國際油價已經一路由去年低點 16 元（布蘭特原油，單位為美元 / 桶）升至 76 元，最近民眾加油應該也很有感。聰明的投資人應該早就開始找尋，可以對抗油價上漲的題材股，為什麼俄羅斯股市將會是不錯的選擇？

1. 原油需求大步復甦，供給緊繃

隨著疫苗快速施打，全球經濟活動逐步解封，進一步帶動原油需求上升。根據美國能源署的短期能源展望預估，就算全球原油需求要到明年底才能回到疫情前水準，原油供給最快也要到明年初才能追上需求。今年下半年預估庫存仍是淨減少，至 2022 年才能以每天 50 ~ 60 萬桶的幅度累積庫存。而且，如果未來全球按照計畫持續擴大永續投資發展，產油公司的探勘、生產將受到更多限制，增產的速度將比此預期更緩慢。

資料來源：IEA，「鉅亨買基金」整理，2021/1，以百萬桶 / 天為單位。

2. 頁岩油公司對擴產謹慎

除了傳統生產原油的公司之外，美國頁岩油公司也是主要供油的生產者。由於頁岩油生產對油價生產相對敏感，過去頁岩油的快速擴產一度成為油價最大的壓力。觀察下圖，在過去油價超過每桶 75 元時，活躍的鑽井數也會維持在高位。但這次油價接近了每桶 74.5 元時，鑽井數依舊維持在相對低點，顯示頁岩油公司目前對於擴產態度趨向謹慎。這代表原油供給暫時沒有出現可能被頁岩油公司快速補上的跡象，對油價維持相對高位是一大助力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 強勁油價支撐俄企和匯率

綜合上述兩點，預期今年下半年低油價的情形將不復見，而俄羅斯企業盈餘有望受到激勵，同時帶動股價表現。與此同時，油價上漲也為俄羅斯政府帶來許多貿易順差，幫助持續累積外匯存底以穩定該國貨幣匯率，有利該國貿易發展和鞏固外資信心。事實上以歷史水位來看，俄羅斯企業的預估每股盈餘已回到疫前的水準，而外匯存底更是來到近 8 年的相對高點，雙雙顯示目前俄羅斯股市的體質強健。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2021/6/30。公司以 RTS 俄羅斯指數組成公司為例。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

油價相挺，俄羅斯股市有望受惠

過去受到頁岩油打擊的低油價，在全球永續投資浪潮和疫後需求回升的影響下，將難有機會在下半年出現，因為預計全球要到明年初才有機會恢復至供給超過需求的狀況。如果油價順利維持在目前的水位，充沛的外匯存底也能穩定匯率，將讓外資更有意願投入。企業盈餘有望提升，加上利多外資的匯率環境，有利俄羅斯股市後續發展，適合積極投資人做題材式佈局。

鉅亨精選基金

>>> 瑞銀 (盧森堡)- 俄羅斯股票基金 (美元)

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