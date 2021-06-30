OPEC可望增產油價上看80美元 留意兩大利空

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC) 將在明 (1) 日開會討論產量，預期在需求回溫情況下，OPEC 可能將日產量提高至 50 萬桶，FXTM 富拓認為，在市場需求拉抬下，油價可望朝每桶 80 美元叩關，但也要慎防美伊核探判與 Delta 變種病毒利空蠢動。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢指出，目前原油市場繼續處在供不應求的狀態，而需求增加將對油價形成支撐，根據 OPEC 預估，8 月原油供需缺口每天約 190 萬桶，因此即便 8 月增產量拍板每日產量增加 50 萬桶，仍無法完全填補原油缺口。

陳忠漢表示，隨著歐美疫情趨緩、暑假出遊旺季到來，進一步推升全球原油需求，並拉抬油價走揚，部分機構預期，全球原油需求量已接近疫情前約每日 1 億桶的水準，但國際能源總署 (International Energy Agency) 認為，最快要到明年年底才能完全達到此水準。

儘管 OPEC 很可能擴增產能因應市場需求，但仍有兩大風險因素必須留意，包括美伊核談判與 Delta 變種病毒擴散，其中美國和伊朗正在就美國是否重返核協議和解除對伊朗的經濟制裁進行談判。

陳忠漢分析，從 OPEC 的角度來看，主要是擔心解除制裁後伊朗每天可恢復向全球出口約 200 萬桶原油，這將擾亂 OPEC 的供應計畫，很可能使油價在伊朗恢復供應之際拖累油價走低。

另外，Delta 變種病毒目前正在各主要經濟體快速蔓延，其中英國已延後全面解封時間，澳洲也有近半數人口進入封城狀態，法國和德國等也面臨著疫情反撲的威脅。如果變種病毒肆虐阻礙主要經濟體解封的進度，那麼將抑制經濟活動復甦和全球原油需求。

儘管有兩大不確定因素存在，但整體而言，油價下挫空間仍相對有限，預期如果 OPEC 拍板增產幅度小於預期，油價有望進一步挺進每桶 80 美元的心理關卡。