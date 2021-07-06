〈台股盤前要聞〉上市櫃市值衝破60兆元、南亞科Q2營收寫11季高點 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台股昨 (5) 日站上 17900 點，盤中、收盤雙寫歷史新高紀錄，帶動上市櫃市值衝破 60 兆元大關；南亞科受惠 DRAM 價格上漲，6 月營收攀 33 個月新高，第二季季增 27%，也寫下 11 季高點。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

台股創高 上市櫃市值衝破 60 兆元大關 台積電、鴻海貢獻大

台股昨 (5) 日開高走高，電子重回市場主流，帶動大盤一度攻抵 17940 點，終場大漲 209 點，收在 17919 點，盤中、收盤均創歷史新高，連帶推升上市櫃總市值突破 60 兆元大關，上市市值攀升至 55.02 兆元，上櫃為 5.2 兆元，台積電、鴻海貢獻最大，市值分別增加 777 億元、762 億元。閱讀全文...

南亞科 6 月營收攀 33 個月新高 Q2 季增 27% 寫 11 季高點

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 昨 (5) 日公告 6 月營收 76.39 億元，受惠 DRAM 價格上漲，營收月增 0.46%，年增 43.6%，創近 33 個月新高；第二季營收 226.37 億元，季增 27.68%，季增 37.28%，近 11 季新高；上半年累計營收 403.68 億元，年增 30.61%。閱讀全文...

電動車、消費電子下半年續強 崇越電估矽利光缺貨至少到 Q3 底

矽利光通路商崇越電 (3388-TW) 昨 (5) 日召開股東會，展望後市，受惠電動車、消費電子、醫療產業訂單持續熱絡，預期矽利光缺貨情形第三季前都不會緩解，除了缺貨時程再拉長，價格也將維持高檔，有助營收、獲利表現。閱讀全文...

台微體考量新藥長期發展 將併入森投資子公司 10/8 下櫃

台微體 (4152-TW) 昨 (5) 日宣布，考量旗下藥品未來發展，擬與森投資公司進行股權轉換，成為森投資 100% 子公司，預計今年 10 月 8 日下櫃。閱讀全文...

我 6 月外匯存底連 3 升 央行：外資匯出 資金供需仍平衡

台灣央行昨 (5) 日公布我國 6 月底外匯存底為 5432.82 億美元，較上月底續增 3.04 億美元，呈現連 3 升，央行外匯局長蔡烱民指出，6 月外資盈餘匯出約 27.04 億美元，整體外資淨匯出共 51.2 億美元，不過，6 月資金供需平衡，央行並未明顯調節。閱讀全文...

大立光 Q2 營收 101 億元創 9 季新低 估 7 月出貨回升

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 6 月營收為 33.71 億元，月增 0.35%，年減 18.51%，與先前預告出貨持平 5 月說法相符，第二季營收明顯低於第一季，僅達 101.13 億元，力撐單季百億元之上，也寫下九季以來低點，公司認為，7 月出貨可望較 6 月增加。閱讀全文...

鴻海 Q2 營收 1.36 兆元持平首季 寫同期最佳

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 6 月營收 4016.17 億元，月減 11.7%、年增 11.4%；第二季營收 1.36 兆元，季增 0.7%、年增 20.3%；上半年營收 2.7 兆元，年增 31.2%，均為同期最佳。閱讀全文...

台泥最快 7 月中完成義大利儲能商收購 明年資本支出大增強化電池投資

台泥 (1101-TW) 董事長張安平昨 (5) 日表示，收購義大利儲能商 Engie EPS 的進度，預計到 7 月中會比較明朗，而隨著電池、儲能投資增加，預估明年起資本支出也將明顯成長。閱讀全文...

聯發科蔡明介：中國手機市場有雜音 歐美可望復甦

聯發科 (2454-TW) 昨 (5) 日召開股東會，針對近期中國手機市場雜音不斷，董事長蔡明介坦言，儘管中國手機市場有些許雜音，不過，聯發科客戶產品銷往全世界，隨著歐美地區疫情趨緩，包括 5G 手機、消費性產品等需求可望 PICK UP(好轉)，看好聯發科今、明年展望。閱讀全文...