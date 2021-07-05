大立光Q2營收101億元創9季新低 估7月出貨回升

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收為 33.71 億元，月增 0.35%，年減 18.51%，與先前預告出貨持平 5 月說法相符，第二季營收明顯低於第一季，僅達 101.13 億元，力撐單季百億元之上，也寫下九季以來低點，公司認為，7 月出貨可望較 6 月增加。

大立光第二季營收，是罕見第二季低於第一季的表現，且較去年同期 126.5 億元下滑 2 成，第三季營運回升力道，則有待 7 月 8 日法說會，執行長林恩平可望進一步提出說明。

大立光 6 月營收為 33.71 億元，月增 0.35%，年減 18.51%，第二季營收為 101.13 億元，季減 14.44%，年減 20.06%，2021 前 6 月營收 219.33 億元年減 15.2%。

大立光今年 6 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10-20%。

大立光營收表現低迷，主因全球半導體供應吃緊，手機鏡頭相關感測器及應用微處理器 (AP) 都面臨缺料問題，影響客戶拉貨，造成第二季營收表現失色；依美系手機廠供應鏈業者指出，今年美系客戶將自 7 月中旬開始大量拉貨，可望使得大立光第三季營收較去年提前轉旺。

證券分析師黃漢成指出，大立光第二季營收平淡，除了目前是蘋果手機出貨淡季，同時沒有如去年同期中國手機品牌廠高階鏡頭拉貨挹注，造成營收不振，但可確定第二季是營運谷底。

證券分析師張陳浩則進一步指出，除已知大立光今年沒有中國手機高階鏡頭拉貨，目前大陸品牌手機廠也進入庫存調整，可能是大立光第三季旺季的變數之一。

大立光 2021 年第一季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元。