我6月外匯存底連3升 央行：外資匯出 資金供需仍平衡

台灣央行今 (5) 日公布我國 6 月底外匯存底為 5432.82 億美元，較上月底續增 3.04 億美元，呈現連 3 升，央行外匯局長蔡烱民指出，6 月外資盈餘匯出約 27.04 億美元，整體外資淨匯出共 51.2 億美元，不過，6 月資金供需平衡，央行並未明顯調節。

6 月外匯存底續增，主要是反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣對美元的匯率變動，其中，由於美元轉強，歐元貶值 2.44%，人民幣貶值 1.58%，英鎊貶值 2.42%，澳幣貶值 2.6%。

央行統計，6 月外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 7157 億美元，較上月略增 3 億美元，約當外匯存底 132%，占比與上月持平，蔡烱民說明，雖外資共匯出 51.2 億美元，但由於股市價格因素上揚，外資持有股債反而增加。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 5 月底來到 3.2218 兆美元，日本來到 1.3004 兆美元，瑞士略降至 1.0024 兆美元，印度為 5662 億美元，持續超越我國，俄國為 4534 億美元，沙烏地阿拉伯續減至 4248 億美元。

而南韓最新公布 6 月底外匯存底，來到 4412 億美元。