〈台泥股東會〉最快7月中完成義大利儲能商收購 明年資本支出大增強化電池投資

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (5) 日表示，收購義大利儲能商 Engie EPS 的進度，預計到 7 月中會比較明朗，而隨著電池、儲能投資增加，預估明年起資本支出也將明顯成長。

據了解，台泥計劃取得 Engie EPS 60.48%，須通過台灣與義大利政府許可，張安平認為，相關流程走完到交割、正式取得 Engie EPS 的股份，時間點約在 7 月中，交割後，Engie EPS 將更名 NHOA。

ENGIE EPS 與全球第四大汽車公司 Stellantis 成立合資公司 Free2Move eSolutions，發展電動運輸產品與服務；而 Stellantis 跟鴻海 (2317-TW) 也有合作，市場關心台泥與鴻海合作的可能性，不過，張安平指出，雙方至今尚未有直接接觸。

另一方面，台泥旗下能源科技斥資百億元，在高雄打造的超級電池廠，張安平表示，目前全力進行中，未來該廠生產的電池可應用在電動車、儲能設備，用途相當廣泛。

能元科技小港廠規畫生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，設計年產能 1.8GW，相當於一年可生產出 2.4 萬台電動車所需長程電池量。

台泥總經理李鐘培表示，今年資本支出與約與往年 2-2.5 億元差不多，但隨著在電池、儲能投資增加，預計明年起資本支出將出現明顯成長。