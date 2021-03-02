日本雅虎與LINE完成公司整合 將成日本最大電子支付業者

日本雅虎 (Yahoo) 母公司 Z 控股 (Z Holdings)(4689-JP) 與 LINE 在週一 (1 日) 完成整併，合併營收約達 1.3 兆日圓，規模逼近日本樂天 (4755-JP)，兩家公司的電子支付服務「PayPay」及「LINE PAY」整合後，日本市場用戶人數將高達 7000 萬人，躍居日本電子支付之首。

Z 控股與 LINE 的營運重點都放在日本市場，服務項目分別超過 100 多個，初期會檢討內容重疊的部分。

Z 控股所提供的「PayPay」與 LINE 所提供的「LINE PAY」預計在 2022 年 4 月整合，未來五年也將進行 5000 億日圓投資，重點放在 AI 人工智慧研發，並鎖定東南亞市場。

為了在技術及服務方面趕上美國谷歌 (GOOGL-US) 等 IT 巨擘，Z 控股與母公司軟銀集團 (9984-JP) 間的合作也是關鍵。

日本雅虎 (現在的 Z 控股) 的股價在 2000 年 2 月 22 日高達 1 億 6790 萬日圓，創下日本上市股票的歷史紀錄，當時正處網路泡沫的頂峰，大量資金湧入雅虎這類入口網站。

日本雅虎股票在 1997 年 11 月公開上市，最開始的交易行情落在 200 萬日圓， 2000 年 1 月 19 日股價突破 1 億日圓，是日本上市股票站上 1 億日圓的首例。