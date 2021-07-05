台股上看萬八 留意四大數據牽動多頭

台股在電子、傳產帶動下，今 (5) 日大漲 209.18 點，收盤攻上 17919.33 點，距離「萬八」僅咫尺之距，投信認為，目前盤勢多頭格局未遭破壞，但要留意量能變化、當沖占比、新台幣與美元走勢。

今天類股表現上，電子指數大漲 1.31%，傳產的鋼鐵 2.54%、塑膠 1.93% 也表現亮眼，而這波熱門的運輸類股，受到漲多賣壓出籠影響，今日不漲反跌 0.15%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，大盤交易主力仍以航運股為重心，占大盤成交比重高達 35%，至於電子股則因市場等待美國即將公布的就業數據，導致外資態度觀望，電子類股也缺乏資金動能挹注表現顯得疲弱。

葉獻文指出，從今日成交狀況來看，個股成交金額前兩大仍為航運股，不過整體成交比重已降低至 34%，相對地電子股同步回神，成交比重大幅回升至 42%，對於台股走勢有正向幫助。

從技術面來說，目前指數站穩月線之上，台股持續維持多頭局面，惟類股輪動快速，將維持盤堅向上格局，其中量能變化及當沖占比，新台幣和美元走勢將是本波觀察重點。

安聯投信表示，大盤類股上則以航海貨運及受惠美國基礎建設題材的鋼鐵股持續強勢。不過因交投仍相對熱絡，加上短期內累積較大漲幅，短線上內可能持續處於類股輪動格局。

安聯投信台股團隊表示，目前市場主流仍以航運及原料類股為主，雖電子產業營運展望佳，但市場仍擔心後疫情時代需求可能出現鬆動，短期內上漲空間有限，須待業績真正明顯超過預期，才有機會帶動另一波漲勢。

展望後市，安聯投信表示，接下來應持續關注美國聯準會進一步動作以及美債殖利率的走勢；此外，因外資於過去一周仍呈賣超狀態，後續動向也須持續留意。