〈群益投資展望〉估下半年台股高點上看萬九 當沖比再提高

群益金融集團今 (2) 日舉辦 2021 年下半年投資展望線上說明會，預估下半年指數有望挑戰 19000 點，不過，行情震盪幅度將擴大，群益投顧董事長蔡明彥指出，台股當沖比例暴衝讓台股生態改變，預料下半年當沖比重提高，籌碼更趨於零亂。

他建議，投資人應採取區間操作來的更安全，而季線是長線多頭行情重要支撐。

就大盤來看，蔡明彥說明，疫情後全球經濟復甦，美國經濟動能強勁，而歐盟年下半年旅遊觀光消費內需可望回復正常，是主要利多。

不過，仍要留意的變數有全球科技股修正壓力、聯準會鋪陳寬鬆貨幣政策轉向、亞洲經濟成長力趨緩、台灣疫情與疫苗變數和全球供應鏈庫存調整，也不排除上半年強勢的台幣可能回歸修正。

蔡明彥進一步指出，低利環境下，資金四處追求收益，金融投資質變成超大型線上金融遊戲，據證交所統計，台股 1 年來當沖新戶數 90.4 萬戶，占整體新戶 149.4 萬戶 60%，而電子股成交比重從過去 70% 降低至 50%，甚至更低，對電子股投資利弊參半，優點是投資資金更集中在高成長個股，缺點是投機難度增加，族群或題材的利多力量下降。

群益建議，下半年投資的主軸在高成長和景氣循環向上的公司，實務操作注意指數震盪醞釀的投資機會、聚焦各產業族群的指標股而非指數，而資金行情爆發時低價股受惠程度最大。