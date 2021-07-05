致伸Q2營收164.48億元 寫同期次高 獲利同步看增

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 受惠居家辦公相關消費品、汽車電子需求強勁，第 2 季營收 164.48 億元，季減 41.4%、年增 1.2%，寫歷史同期次高，法人估，致伸營運體質調整後，第 2 季獲利將年增雙位數。

致伸 6 月營收 52.75 億元，則寫歷史同期第 3 高，月增 3.31%、年增 16.02%；第 2 季營收 164.48 億元，季減 41.4%、年增 1.2%；上半年營收 226.07 億元，年增 12.87%。

致伸表示，第 2 季雖然聲學產品與視覺影像產品，因調整整體策略，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，產品營收呈現年減，不過聲學與視覺影像產品，也受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。

致伸指出，智慧介面裝置受惠電腦、電競需求獲利續穩、視覺影像因汽車 ADAS 挹注，將有顯著獲利年成長、聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，看好第 2 季整體獲利表現可期，其中，毛利率與營利率將較第 1 季、去年同期顯著改善。

另外，致伸持續深化三感合一策略，智慧介面裝置加入智慧家庭、擴充基座、無線充電等成長性高的新品；視覺影像中的汽車 ADAS 感測相機模組，預期受惠美系電動車大廠高成長動能，營運同步倍數成長， 同時增加較高毛利率非智慧手機相機模組比重；聲學主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，帶動營收與新案出貨。