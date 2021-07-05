電子、鋼鐵人吸金 台股漲209點收17919點 續創歷史新高

受惠美非農就業報告超乎預期激勵，美股上周五收漲，台股今 (5) 日也開高走高，電子重回市場主流，雖然航海王觸礁翻黑，但鋼鐵人仍領軍傳產走揚，帶動大盤攻上 17940 點，改寫歷史新高，終場大漲 209.18 點，收在 17919.33 點，成交值達 6056.89 億元。

電子權值股走強，台積電股價回神，一度上漲逾 1%，達 597 元，但終場漲幅收斂，收 591 元；聯電大漲逾 3%，收在 54.4 元；鴻海強勢突破盤整格局，勁揚近 5%，收 117 元，收復所有均線；台達電、日月光投控、廣達等也在盤上表現。

台塑集團本周也將公布第二季財報與第三季展望，引發市場關注，在買盤提前進場卡位下，台塑化帶量強漲半根漲停板，股價創 2 年新高，台塑、南亞也都有 2% 以上的漲幅。金融股方面，由富邦金領軍漲逾 1%，元大金股東會也將在 8 日登場，今日股價同步上漲逾 2%。

航運股開高走低，隨著獲利了結賣壓湧現，貨櫃航商萬海跌勢最重，終場重摔逾 7%；新興、裕民、台航、中航、慧洋 - KY、四維航等賣壓罩頂，均重挫逾半根停板。不過，長榮、陽明仍有 5%、3% 的漲幅。

在買盤積極進駐下，電子成交比重回升至 4 成以上，其中，IC 設計股成為多頭指標，瑞昱 6 月營收亮眼，年增 55.46%，激勵股價勁揚 3%，智原、威盛、鈺創、亞信、通嘉等均攻上漲停板。此外，記憶體族群仍獲資金青睞，威剛、永崴投控連袂亮燈漲停，群聯也大漲近半根停板。

受惠車用題材熱絡，三大保護元件廠興勤、聚鼎、富致今年均有大規模擴產計畫，是被動元件族群中擴產動作最積極的次族群，隨著歐美下半年車用市場回溫，保護元件族群今日獲買盤青睞，興勤股價強漲逾 7%，一度超越華新科，登上被動元件股后，聚鼎亮燈漲停收 155 元，國巨也大漲 2.7%。